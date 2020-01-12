Российская юношеская сборная заняла второе место на Олимпиаде

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12 января 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Российская юношеская сборная по прошествии двух дней соревнований заняла второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.

В воскресенье, 12 января, российским спортсменам удалось завоевать четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото команде принесли фигуристы Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова. Серебро получили Илья Миронов и Диана Мукаметзянова, а таке Андрей Мозалев. Бронза досталась Даниила Самсонову.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.