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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA
Фотобанк АН

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай. Матч состоялся в составе второго круга турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Шэньчжэне.

RT сообщает, что встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Там девушка встретится с ещё одной представительницей Китая Ван Цян и Александрой Саснович из Белоруссии.

Екатерина Александрова выиграла семь одиночных титулов международной федерации тенниса.

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