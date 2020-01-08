Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA

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8 января 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фотобанк АН

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай. Матч состоялся в составе второго круга турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Шэньчжэне.

RT сообщает, что встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Там девушка встретится с ещё одной представительницей Китая Ван Цян и Александрой Саснович из Белоруссии.

Екатерина Александрова выиграла семь одиночных титулов международной федерации тенниса.