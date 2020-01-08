Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай. Матч состоялся в составе второго круга турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Шэньчжэне.
RT сообщает, что встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Там девушка встретится с ещё одной представительницей Китая Ван Цян и Александрой Саснович из Белоруссии.
Екатерина Александрова выиграла семь одиночных титулов международной федерации тенниса.