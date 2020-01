Россиянка Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии. Сильные пожары бушевали на восточном побережье Австралии. Пожары унесли жизни 23 человек. Сгорели жилые дома. Погибли сотни тысяч животных.

Уроженка города Нягань, заслуженный мастер спорта России Мария Шарапова написала о трагедии в Австралии в Твиттер: "В последние 15 лет Австралия в январе была моим домом. Больно смотреть на то, как огонь уничтожает земли, семьи и сообщества животных. Я хочу начать со своего пожертвования в 25 тысяч". "Новак, не мог бы ты повторить мое пожертвование?" - обратилась 32-летняя Мария к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

The month of January in Australia has been my ???? for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply????. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation????????? #letsallcometogether