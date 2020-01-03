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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Футболист Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Футболист Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина
Фото из соцсетей, Instagram smolovfedor_10

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов перестал скрывать свою избранницу. Футболист поделился в Instagram совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Снимок сделан во время отдыха влюбленных на острове Сен-Барт в компании друзей. Пара стоит в объятиях друг друга. 

Слухи об отношениях Смолова и Юмашевой начали распространяться в СМИ несколько недель назад, после того как девушка стала активно оставлять лайки и комментарии под публикациями спортсмена в соцсети.

Ранее Федор встречался с российской телеведущей и фотомоделью Викторией Лопыревой. Но в мае 2015 года звезда приняла решение расстаться. 

 
 
 
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Gang gang #ooooweeee

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 2 Янв 2020 в 7:46 PST

ЕЧ

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