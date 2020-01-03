Футболист Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов перестал скрывать свою избранницу. Футболист поделился в Instagram совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Снимок сделан во время отдыха влюбленных на острове Сен-Барт в компании друзей. Пара стоит в объятиях друг друга.
Слухи об отношениях Смолова и Юмашевой начали распространяться в СМИ несколько недель назад, после того как девушка стала активно оставлять лайки и комментарии под публикациями спортсмена в соцсети.
Ранее Федор встречался с российской телеведущей и фотомоделью Викторией Лопыревой. Но в мае 2015 года звезда приняла решение расстаться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram