Хоккейный матч

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31 декабря 2019, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sportrbc.ru

Фото из соцсетей, Instagram khl

Хоккейный клуб «ЦСКА» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу московской команде принесла шайба Константина Окулова, забитая в овертайме.

Встреча завершилась со счетом 4:3, который открыл нападающий «ЦСКА» Константин Окулов. В третьем периоде «Локомотиву» удалось сравнять счет и даже на некоторое время опередить соперников, но ненадолго.

По итогам матча «армейцы» выходят на общее первое место в КХЛ: у команды 63 очка. На втором месте находится «Ак Барса» — у клуба 62 очка.

Отец Константина Окулова в детстве сам занимался хоккеем, дошёл до второго состава Сибири, но во взрослую команду не пробился. Мужчина начал заниматься с сыном когда тому было 6 лет, а через год отдал его в хоккейную школу. Первым тренером хоккеиста стал Валерий Студенков, который уже на второй день тренировок поставил мальчика во второе звено.