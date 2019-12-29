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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Молодые российские хоккеисты разгромили молодежную сборную Канады со счетом 6:0

, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Молодые российские хоккеисты разгромили молодежную сборную Канады со счетом 6:0
фото с сайта fhr.ru

Молодые российские хоккеисты разгромили молодежную сборную Канады со счетом 6:0.  Матч второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет между командами России и Канады проходил в чешской Остраве.

В составе россиян шайбы забросили Александр Хованов - уже на второй минуте первого периода. Потом Павел Дорофеев (11), Никита Ртищев (14), Никита Александров (23), Егор Соколов (34), Григорий Денисенко (37).

Ворота сборной России в матче с молодежной сборной Канады защищал Амир Мифтахов. Он в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

На матче с канадцами Мифтахов отразил 28 бросков и был признан лучшим игроком встречи в составе российской команды.

В сети появилось видео, как во время исполнения гимна России по случаю победы капитан канадцев Барретт Хейтон не стал снимать шлем. После того как гимн прозвучал, хоккеисты обменивались рукопожатиями. Игроки сборной России отказались пожать руку Барретта. Он уже извинился.

ИЧ

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