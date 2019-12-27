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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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«Россия вперёд!»: Великий Новгород участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

«Россия вперёд!»: Великий Новгород участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»
pixabay.com

В воскресение, 29 декабря, пройдёт Общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». В этот день все любители зимнего плавания от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных рек и водоёмов. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Участие в марафоне подтвердили Липецк, Тольятти, Барнаул, Самара и другие города РФ. Присоединился и Великий Новгород. Местные жители опубликовали в соцсетях свой видеоролик.

«Дорогие друзья! 29 декабря пройдёт Всероссийская акция «Закалённая Россия – Закалённая страна». Великий Новгород официально подтверждает своё участие. Всем привет! Россия вперёд!», –  сказали любители здорового образа жизни.

 

 Подробности акции читайте по ссылке

Регистрация для участия в марафоне

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