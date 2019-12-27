«Россия вперёд!»: Великий Новгород участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

//Спорт 13+

27 декабря 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В воскресение, 29 декабря, пройдёт Общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». В этот день все любители зимнего плавания от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных рек и водоёмов. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Участие в марафоне подтвердили Липецк, Тольятти, Барнаул, Самара и другие города РФ. Присоединился и Великий Новгород. Местные жители опубликовали в соцсетях свой видеоролик.

«Дорогие друзья! 29 декабря пройдёт Всероссийская акция «Закалённая Россия – Закалённая страна». Великий Новгород официально подтверждает своё участие. Всем привет! Россия вперёд!», – сказали любители здорового образа жизни.

Подробности акции читайте по ссылке

Регистрация для участия в марафоне vk.com/krepros instagram.com/krepros fb.me/kreprossia 8-953-501-90-37 krepros@yandex.ru