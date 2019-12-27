ХК «Трактор» отпразднует День рождения в новой форме

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27 декабря 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

100-летие танковой промышленности и игровые джерси сезона 1987/1988 года стали основой создания специальной ретро-формы «чёрно-белых» на матч против «Спартака».

В домашнем матче против московского «Спартака» хоккейный клуб «Трактор» отпразднует 72-й день рождения. В этот день хоккеисты челябинской команды выйдут на поле в специальной ретро-форме, в основе которой игровые майки сезона 1987/1988. Впервые мощная и увесистая эмблема «Трактора» с диагональными печатными буквами, появилась в 1986 году, но тогда прошедший сезон не запомнился болельщикам высокими результатами. В следующем же году челябинцы смогли побороться за место в верхней части таблицы с московскими командами. В этом же сезоне основным голкипером команды был Сергей Мыльников, который в 1988 году стал чемпионом Олимпийских игр в Калгари (Канада) в составе сборной команды СССР.

Во многом положительные сдвиги в игре «Трактора» появились благодаря новому тренерскому составу. Именно в этом году в команду вернулся Геннадий Фёдорович Цыгуров, ставший главным тренером челябинцев, а помогали ему бывшие игроки «Трактора» Валерий Константинович Белоусов и Валерий Александрович Киселёв.

Капитан команды в сезоне 1987/1988 Анатолий Тимофеев так вспоминал прошедший сезон: «Новые тренеры команды предъявили жёсткие требования, осуществляют подлинную перестройку и тренировочного процесса, и жизни. Мы почувствовали твёрдую руку, решительность. Их объединяет стремление вывести «Трактор» на рельсы современного хоккея, кроме того, каждый из них до тонкостей знает специфику хоккея: Цыгуров – защитник, Белоусов – нападающий, Киселев – вратарь. Они работают с командой и с каждой линией в отдельности. Сдвиги заметны».

В дизайн игровой формы на матч с московским «Спартаком» была введена еще одна немаловажная деталь. Джерси игроков выполнены с элементами чёрно-белого камуфляжа, так как концепция связана со 100-летием танковой промышленности России, а основателем челябинского хоккейного клуба является Исаак Зальцман – он же был наркомом танковой промышленности СССР. При разработке концепции также учитывалась и то, что в следующем году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.