Овечкин и Шубская посетили ужин главы США Дональда Трампа

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26 декабря 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США Дональд Трамп, фото: Instagram

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин со своей супругой Анастасией Шубской побывал на рождественском приеме, устроенном президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом.

Фото и видео с ужина появились в соцсетях. Овечкин подарил Трампу игровой свитер капитана с номером 8, под которым играет хоккеист. Ранее глава США встречался с Овечкиным и признался, что фанат хоккеиста.

В этот раз американский лидер так же с радостью встретился с российским хоккеистом и принял подарок. Вечер состоялся в резиденции Мар-а-Лаго. На нем присутствовали известные профессора, адвокаты и конгрессмены.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RMNB (@rmnb_blog)24 Дек 2019 в 10:01 PST