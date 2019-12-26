Овечкин и Шубская посетили ужин главы США Дональда Трампа

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин со своей супругой Анастасией Шубской побывал на рождественском приеме, устроенном президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом.
Фото и видео с ужина появились в соцсетях. Овечкин подарил Трампу игровой свитер капитана с номером 8, под которым играет хоккеист. Ранее глава США встречался с Овечкиным и признался, что фанат хоккеиста.
В этот раз американский лидер так же с радостью встретился с российским хоккеистом и принял подарок. Вечер состоялся в резиденции Мар-а-Лаго. На нем присутствовали известные профессора, адвокаты и конгрессмены.
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