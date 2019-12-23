В Казани хоккеисты-подростки устроили массовую драку

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23 декабря 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: В контакте

скриншот видео побоища в социальных сетях

Ледовое побоище произошло на юношеском турнире по хоккею с мячом. Видео драки появилось в социальных сетях.

Рукопашная схватка была снята во время встречи казанской команды «Ракета» и кировских спортсменов из «Родины». Сначала юноши гоняли мячик по льду. Кто-то из них был сильнее, а кому-то что-то не понравилось.

Съемка видео началась в самый разгар побоища. Оно начинается с того, что спортсмены с удовольствием уже мутузят друг друга. К ним бегут взрослые. Они начинают разнимать дерущихся.

Потасовка закончилась серьезными травмами. Судя по комментариям, кто-то из хоккеистов использовал конек в качестве оружия. Потасовка была в ходе юношеского турнира, который проходил в казанских Дербышках. В них приняли участие 14 — 15 летние спортсмены.