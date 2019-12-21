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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Видео: Рамзан Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Рамзан Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: ВК

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в своем Instagram, упомянув о некоей "новой моде".

"В спортивном мире пошла такая мода - все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать", - говорит Кадыров в видеоролике, опубликованном на его страничке в социальной сети.

По его словам, он пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей Сети, выбрать ли ему MMA или бокс. Но указал, что готов "преподнести урок мастерства" Емельяненко при любом варианте.

 
 
 
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Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? ????Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? ????????Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... ????????И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???????????????????????????????⏳

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 21 Дек 2019 в 5:15 PST

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