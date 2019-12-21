Видео: Рамзан Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

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21 декабря 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: ВК

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в своем Instagram, упомянув о некоей "новой моде".

"В спортивном мире пошла такая мода - все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать", - говорит Кадыров в видеоролике, опубликованном на его страничке в социальной сети.

По его словам, он пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей Сети, выбрать ли ему MMA или бокс. Но указал, что готов "преподнести урок мастерства" Емельяненко при любом варианте.



