Теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Абу-Даби

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19 декабря 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Фото из соцсетей, Instagram mariasharapova

Теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир в Абу-Даби. В финале спортсменка смогла обыграть австралийку Айлу Томлянович.

Шарапова стала победительницей первого сета со счетом 6:4, а второго - 7:5. Девушки играли один час и двадцать девять минут.

К слову, это первые победные соревнования Марии в уходящем году. Она не выходила на корт с августа.

Мария Шарапова - победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы).