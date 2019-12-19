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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Абу-Даби

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Абу-Даби
Фото из соцсетей, Instagram mariasharapova

Теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир в Абу-Даби. В финале спортсменка смогла обыграть австралийку Айлу Томлянович.

Шарапова стала победительницей первого сета со счетом 6:4, а второго -  7:5. Девушки играли один час и двадцать девять минут. 

К слову, это первые победные соревнования Марии в уходящем году. Она не выходила на корт с августа.

Мария Шарапова - победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы).

ЕЧ

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