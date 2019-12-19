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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Сергей Елисеев: Чемпионат Европы по самбо в 2020 году состоится в России

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Елисеев: Чемпионат Европы по самбо в 2020 году состоится в России
Соцсети

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать во всех крупных международных соревнованиях. Страна не сможет принимать чемпионаты мира, а также подавать заявки на их проведение. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что чемпионат Европы по самбо в 2020 году состоится. Он пройдёт в Екатеринбурге.  

«Мы привыкли не отступать. Проблем никаких не будет, потому что делаем благое дело. Чемпионат Европы состоится в России», – сказал Елисеев.

Кроме этого, в 2021 году должен пройти чемпионат мира по самбо в Москве. «Этот вопрос ещё будем обсуждать. Надеюсь, что турнир всё же проведём. Он уже есть в календаре, убрать его сложно», –  рассказал «Аргументам недели» президент Всероссийской федерации самбо.

Сергей Елисеев также отметил, что неправильно отстранять от соревнований людей, которые ни в чём не виноваты и не были замешаны в допинговых скандалах. «Это нонсенс. Если бы я что-то нарушил, то надо только меня и наказывать. Причём тут вид спорта, страна и наш флаг?», – сказал Елисеев.  Он также подчеркнул, что Всероссийская федерация самбо соблюдает все антидопинговые требования.

КК

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