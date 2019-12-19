Психолог Гущин: Сейчас команды проводят две предсезонки – это неправильно

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19 декабря 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Гущин, фото соцсети

После провала наших клубов в еврокубках в футбольных кругах России начались дискуссии: не вернуть ли наш футбол на систему «весна – осень». Свое мнение на этот счет имеет эксперт еженедельника «Аргументы недели» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

Раньше у команд была одна предсезонка, форму набирали один раз и держали. А сейчас форму набирают дважды и соответственно дважды теряют. Причем, это заложили в регламент чемпионата, сделали не потому, что, так надо, так лучше, а потому что так захотели. Что хуже всего для организма? Нестабильность. Не просто холод или жара, а когда перепады температур. Поэтому климат российский и относительно вредный. Не потому что холодный, а потому что с перепадами. И ситуация в футболе, когда надо дважды проходить предсезонку, тоже относительно вредная для организма. Игроки дважды теряют форму: и физически, и ментально. Почему ментально? Потому что в конце сезона или первого круга перед отпуском, игроки настраиваются на то, что должны устать. И действительно устают - потому что получили такую установку.

Еще один момент. Летом мы теряем месяц. А ведь лето при нашем климате самый комфортный период для футбола. А мы в этот период не играем, а сначала теряем форму, а потом набираем. А играем в наиболее дискомфортный период с перепадами температур – весной и осенью. И если в Европе эти перепады незначительные, у нас – большие. Это вредно организму. Он много сил тратит на адаптацию к этим переменам температуры, влажности и давления. С точки зрения и физиологии, и психологии это очевидный нонсенс.

И вот что я еще хочу сказать. Каждая сторона в этой дискуссии выдвигает свои аргументы и друг друга не слышат. Но у нас ведь есть спортивные научные институты – пусть они проанализируют эту проблему комплексно. И доложат объективную картину. А у нас сейчас в споре участвуют заинтересованные группы. Нужна независимая оценка и начать надо с анализа аргументов Евгения Ленноровича Гинера. Ведь именно под аргументы Гинера принималась эта система. Но большинство аргументов, которые он проводил в обосновании перевода футбола на систему «осень – весна», не сработали. Только не надо рассказывать, что у нас климат поменялся! Вы вспомните его аргументы: построим манежы. Построили? Нет. У нас большое число команд после перехода на новую систему прекратили свое существование. Он обещал, что будет больше успехов на международной арене. У нас меньше успехов! Надо проанализировать статистику за все эти годы. Количество травм, которые получали тогда и сейчас. Количество зрителей – не летом, а весной и осенью. И когда независимая группа сделает выводы, их надо представить общественности. И тогда можно будет принять обоснованное решение. Так же и с числом легионеров. Кто-то может купить иностранцев, а кто-то не может по объективным причинам. Позиции совершенно разные. А сейчас, как в докладе господина Прядкина: «Мы решили так, значит, так и будет!» Увеличим, к примеру, количество матчей. Почему? Где обоснование?