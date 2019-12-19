«Трактор» продолжит регулярный чемпионат встречей с «Амуром»

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19 декабря 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске состоится матч «Трактора» против «Амура». Каникулы «чёрно-белых» на игры сборных продлились чуть дольше, чем у соперника. «Трактор» возобновляет регулярный чемпионат сегодня, а «Амур» уже успел провести встречу в Екатеринбурге, уступив «Автомобилисту» со счётом 0:3. Это поражение стало для «Амура» четвёртым подряд.

Сейчас «Трактор» и «Амур» соседствуют в турнирной таблице, челябинцам необходимо одерживать победу, чтобы сохранить шансы на кубковую весну.

Матч начнётся в 19:00. Перед ним состоится торжественная церемония поднятия стягов двух легендарных хоккеистов «Трактора»: Валерия Карпова и Павла Лазарева – знаковых хоккеистов для Челябинска, кумиров все мальчишек, следивших за хоккеем в девяностых. На матче будут присутствовать родные и близкие обоих игроков.