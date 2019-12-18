Второй розыгрыш тренировочного Кубка «Матч Премьер» вновь пройдет в Катаре

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18 декабря 2019, 22:31 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Организаторы сделали выводы из накладок прошлогоднего январского турнира, когда команды находились еще в самом начале своей подготовки и потому не форсировали форму, сместили сроки турнира на начало февраля с 1-9 февраля 2020года.

Из-за отказа «Зенита» и ЦСКА (Ганчаренко и в прошлом году не счел турнир уместным в подготовке команды) организаторы сделали соревнование международным. Кроме трех ведущих российских команд («Спартака», «Локомотива» и «Ростова» - прошлогодних участников), пригласили 8-кратного чемпиона Сербии белградский «Партизан».

Официальным спонсором турнира выступит букмекер Parimatch. Регламент турнира будет аналогичен предыдущему розыгрышу: команды проведут по три игры, каждая с каждой. В случае ничьей предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу по пенальти - 2, за поражение по пенальти - 1, за проигрыш в основное время – обычную «баранку», сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

Матчи турнира, естественно, будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер.

Расписание турнира за Кубок Париматч Премьер-2020 в Катаре:

1 февраля

14:00 «Локомотив» — «Партизан»

18:00 «Спартак» — «Ростов»

4 февраля

18:00 «Партизан» — «Ростов»

5 февраля

18:00 «Спартак» — «Локомотив»

8 февраля

14:00 «Спартак» — «Партизан»

9 февраля

18:00 «Ростов» — «Локомотив»