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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Разведка WADA - всего лишь филиал ЦРУ

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Разведка WADA - всего лишь филиал ЦРУ

Как и всякая спецслужба, разведка WADA не любит публичности. Поэтому о ней мало что известно.

Недавно исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Российской Федерации запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также лишено полномочий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования. Этот "успех" приписывают разведке WADA.

Разведку WADA возглавляет  бывший член независимой комиссии WADA Гюнтер Юнгер – автор того самого отчёта, который привёл к самому первому отстранению легкоатлетов из России от международных соревнований.  По официальной информации WADA, Юнгер назначен на эту должность 3 октября 2016 года в связи с необходимостью проводить собственные антидопинговые расследования.

Разведка Всемирного антидопингового агентства является всего лишь филиалом ЦРУ и других западных шпионских организаций. Причём, расходы за её расследования платят национальные антидопинговые агентства. К примеру, РУСАДА  заплатит штраф в размере 10% от дохода агентства за 2019 год.

 Сейчас во Всемирном антидопинговом агентстве верховодят три страны – США, Канада и Великобритания. Именно деньги они используют для завуалированного политического шантажа.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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