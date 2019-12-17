Авербух отреагировал на нелицеприятные высказывания Ягудина в адрес фанатов

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал весьма резкие высказывания своего хорошего друга и партнера по ледовому шоу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в адрес фанатов.
Ранее Ягудин решил "защитить" тренера Татьяну Тарасову, отметив, что небольшая группа людей занимается ее травлей. Он грубо высказался в адрес этих "критиков", однако впоследствии отредактировал запись. Одна из подписчиц в ответ на выпад фигуриста заметила, что если он и дальше будет так себя вести, то в конечном итоге ему придется кататься "самому для себя".
Авербух согласился с пользовательницей сети и отметил, что такие слова в адрес поклонников не являются позволительными в любом случае. "Очень жаль", – заключил спортсмен.
Напомним, что скандал разгорелся после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о намерении сделать перерыв в своей карьере.