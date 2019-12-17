Легендарный биатлонист поддержал Татьяну Тарасову, которую болельщики призвали отстранить от работы комментатором

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, воспитавшую не одного фигуриста - чемпиона. В сети появилась петиция поклонников фигурного катания, в которой призывают отстранить Татьяну Анатольевну от комментирования соревнований фигуристов.
Якобы Тарасова не является профессионалом и предвзято относится к некоторым спортсменам. Тихонов назвал этих любителей фигурного катания нехорошими людьми.
По признанию Тихонова, он не только поклонник, но и знаток фигурного катания. Он смотрит трансляции соревнований по телевизору. Тихонов отметил, что не "слышал ничего предосудительного от Татьяны Анатольевны". Узнав о петиции, экс-биатлонист связался со многими бывшим фигуристам его возраста. "...и никто из этих профессионалов не жаловался на Татьяну Анатольевну. Я на стороне Тарасовой, поддерживаю её. Никаких вопросов к ней нет", - заявил он.
"Она профессионал, никому не отдает преимущества в своих репортажах, и даже говорит иногда с некоторым восхищением. Даже не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо?", - цитирует Александра Тихонова РИА Новости.
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