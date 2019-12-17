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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Легендарный биатлонист поддержал Татьяну Тарасову, которую болельщики призвали отстранить от работы комментатором

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Легендарный биатлонист поддержал Татьяну Тарасову, которую болельщики призвали отстранить от работы комментатором
Татьяна Тарасова (слева) фото: соцсети

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, воспитавшую не одного фигуриста - чемпиона.  В сети появилась петиция поклонников фигурного катания, в которой призывают отстранить Татьяну Анатольевну от комментирования соревнований фигуристов.

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Якобы Тарасова не является профессионалом и предвзято относится к некоторым спортсменам. Тихонов назвал этих любителей фигурного катания нехорошими людьми.

По признанию Тихонова, он не только поклонник, но и знаток фигурного катания. Он смотрит трансляции соревнований по телевизору. Тихонов отметил, что не "слышал ничего предосудительного от Татьяны Анатольевны". Узнав о петиции, экс-биатлонист связался со многими бывшим фигуристам его возраста. "...и никто из этих профессионалов не жаловался на Татьяну Анатольевну. Я на стороне Тарасовой, поддерживаю её. Никаких вопросов к ней нет", - заявил он.

"Она профессионал, никому не отдает преимущества в своих репортажах, и даже говорит иногда с некоторым восхищением. Даже не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо?", - цитирует Александра Тихонова РИА Новости.

 
 
 
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Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)12 Дек 2019 в 12:09 PST

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