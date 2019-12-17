Как советских спортсменов и тренеров продавали за валюту

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17 декабря 2019, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Один из самых известных российских футбольных агентов Владимир Абрамов рассказал "Аргументам недели", что в советские времена в конце 1980-х спортивному комитету разрешили создать свою внешнеторговую всесоюзную организацию, чтобы продавать спортсменов и тренеров и получать валюту для страны. Назвали фирму «Совинтерспорт».



"Но появились люди, которые захотели проводить сделки в обход «Совинтерспорта», то есть начали раскачивать лодку. Спросите у Фетисова, что он делал в конце 1980-х? Раскачивал лодку! Пытаясь так уехать из Советского Союза, чтобы государство не получило ничего – все досталось ему. Но первый мощный удар по «лодке» сделал Гарри Каспаров. Пробил себе разрешение заниматься шахматными делами, а потом и Фетисову с его американским агентом. А Фетисов, кстати, потом агенту ничего не заплатил… ", - рассказывает Владимир Абрамов.



После истории с Фетисовым цена на хоккеистов упала в 2,5 раза! При этом эксперт говорит, что в те годы они продавали не игроков, а их знания. В те времена наш футбол гремел. Наш футбол признавали, признавали нашу тренерскую школу, нашу вратарскую школу… Поэтому и продавать футболистов было несомненно легче. Государству было плевать на футбол. Команды были нищими. Но деньги за советских легионеров так и проходили в основном мимо государственного бюджета.



Подробности читайте в эксклюзивном интервью Владимира Абрамова "Аргументам недели".



