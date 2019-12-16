Профессор Хигир: Дюков живет по поговорке «начальник всегда прав»

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16 декабря 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Фото: twitter.com

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает анализ человеческих и профессиональных качеств российских футбольных чиновников. На очереди – президент РФС Александр Дюков.

Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 года. Дюков - с латыни «вождь», другое возможное значение «угрюмый», «молчаливый». И то и другое в принципе передает сущность этого человека. Он в некотором роде «вождь» - в бизнесе и в российском футболе. Александр с греческого «защитник», но это не соответствует натуре Дюкова. Как все Саши, любвеобилен. Многие Александры – взрывные натуры, это как раз наш случай. Об излишней эмоциональности говорит и месяц рождения – декабрь. Может взрываться, не дослушав человека. Если подчиненный не соглашается с его мнением, может сразу прервать его и даже выпроводить из кабинета. Живет по поговорке «начальник всегда прав». И как подчиненный (а у него есть начальство) очень исполнительный. Натура высокомерная. Родился в год Козы. Это говорит о хитрости, жесткости. Чувство юмора – среднее, хотя знает много анекдотов. Общительный, но только в узком кругу. Ранимый, хотя не показывает, держит в себе.

Внешность. Взгляд тяжелый, глаза глубоко посаженные - это жесткость. Высокий лоб не говорит о глубокомыслии. Дюков, как я уже отметил, скорее хитрый. Хороший аналитик, то есть умеет считать деньги, расчетливый. Круглый подбородок – себялюбие. Большие прижатые уши – жестокость. Улыбка – искусственная, «системная». Большие, прерывистые морщины на лбу говорят об умении приспособиться и о том, что Дюков побывал в разных очень сложных ситуациях, может, даже и смертельных.

Теперь мое особое мнение о Дюкове. Он - питерский и стал начальником российского футбола не случайно – чтобы проводить интересы «Зенита», что и делает ненавязчиво, но последовательно, в частности, через департамент судейства. Но не думаю, что Дюков долго продержится на посту президента РФС.

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств Александра Дюкова:

- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе – 3

- Требовательность – 7

- Творческое начало - 3

- Чувство юмора - 5

- Дипломатичность - 7

- Общительность - 3

- Открытость - 3

- Конфликтность - 8

- Ранимость - 7

- Самолюбие - 8

- Аналитический ум – 9

- Твердость характера - 10

- Упрямство - 9

- Умение приспосабливаться - 10

- Самостоятельность в решениях - 9

- Дотошность - 8

- Способность пойти на риск - 8

- Исполнительность - 10