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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Татьяна Тарасова не хочет комментировать заявление "тренерского штаба" "Тутберидзе

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Татьяна Тарасова не хочет комментировать заявление
Татьяна Тарасова, фото: globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что объявившая о перерыве в спортивной карьере олимпийская чемпионка Алина Загитова точно е не вернется в большой спорт.

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Вокруг заявления Алины Загитовой разгорается настоящий скандал. 17-летняя фигуристка объявила, что она пока только не будет принимать участия в соревнованиях, но тренировки продолжит и будет выступать в ледовых шоу.
Мудрая Татьяна Анатольевна Тарасова высказала мнение, что "вернётся Алина или нет — глупый вопрос, конечно, она не вёрнется".
Помните, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёт Аделина Сотникова все обещала вернуться, но так до сих пор и не вернулась. А Тарасова была сразу уверена - не вернется.
После слов Тарасовой, что Загитова не вернется в спорт, тренерский штаб Этери Тутберидзе обратился лично к Татьяне Анатольевне и напомнил, что "за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять". Они выразили сожаление," что в пору величайших достижений Алины" Тарасова много ее критиковала.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова категорически отказалась комментировать заявление Тутберидзе.

ИЧ

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