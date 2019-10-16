Врач Архипов: После операции зенитовец Малком будет восстанавливаться 2-3 месяца

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16 октября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Полузащитник «Зенита» Малком перенес операцию, sport-weekend.com

Недавно полузащитник «Зенита» Малком перенес операцию, связанную с «повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Еженедельник «Аргументы недели» попросил прокомментировать эту информацию известного спортивного хирурга кандидата медицинских наук Сергея Архипова.

«Судя по всему, у Малкома не просто «повреждение», а оторвалась прямая мышца левого бедра, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» известный спортивный хирург Сергей Архипов. – И потребовалась операция, чтобы пришить сухожилие к месту. Серьезная операция. В кость вкручиваются так называемые шовные анкера, используются специальные нитки, которые остаются в ноге на всю жизнь. Восстановление – 2-3 месяца, не меньше. Только месяц будет сращивание».