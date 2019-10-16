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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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"Других достойных нет", Хабиб Нурмагомедов назвал своего следующего соперника, но практически вызов ему бросил другой

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

"Других достойных нет", Хабиб Нурмагомедов назвал своего следующего соперника, но практически вызов ему бросил другой
Фото: cоцсети

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Соперником российского бойца станет американец Тони Фергюсон. Поединок может пройти уже весной следующего года.

«Скорее всего, Фергюсон будет следующим моим соперником. Сейчас нет других бойцов, которые заслуживают этого больше», — заявил Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.

В активе 30-летнего россиянина 28 побед в карьере, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Он дважды успешно защитил завоёванный в апреле 2018 года титул.

Ранее канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер сообщил, что может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Как сообщает ESPN, сделать это он может лишь ради поединка с действующим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. 

«Если появится хороший вариант — UFC знает, где меня найти. Теоретически, я бы мог вернуться ради боя с Хабибом. Но тут еще присутствует коммерческая сторона. Если я сделал предложение, а ты отказался, это нормально. Но ты не может сказать через год, что согласен принять предложение. Мы пытались организовать бой с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Поэтому я занялся другими делами», — заявил канадец.

А это уже звучит почти как вызов.

БИ

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