Психолог Хигир: Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго

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15 октября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, spartak-msk.ru

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир проанализировал но просьбе еженедельника «Аргументы недели» человеческие и профессиональные качества нового тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско родился 12 сентября в год Быка (1985-й). Фамилия - итальянская, переводится как «немецкий». Доменико – с латыни «День божий», «Воскресенье». Сочетание данных метрики и черт лица говорит о том, что этот человек очень позитивный, добрый. Однако не очень открытый – душу ни перед кем изливать не будет. К игрокам и, что очень важно, к болельщикам относится с теплотой и уважением. Проблем у него с фанатами «Спартака» не должно возникнуть. Строгий, но не диктатор. Родинка справа на шее говорит об эмоциональности. На бровке чересчур активный и громкий. Хотя и молодой, но в Германии среди тренеров имеет авторитет и в «Спартаке» не будет тушеваться ни перед кем. Сам профессионал высшей пробы, от игроков требует такого же. Считает, что и без его указки футболисты обязаны выкладываться по полной. Иначе церемониться не будет - сразу усадит на скамейку. Никаких обязательств ни перед кем у него нет – не он приглашал этих футболистов в команду. Хороший педагог, любит обучать, показывать. Хороший аналитик. Человек творческий, с фантазией. Не конфликтный, но справедливый. Очень строгий. Неплохой дипломат, умеет выслушать. Вежливый, но не допускает фамильярности. Не злопамятный. Человек прагматичный, конкретный. Для него очень важно иметь хорошего переводчика – который предельно точно передавал бы смысл речи. Не любит приспосабливаться, будет всегда гнуть свою линию. С Федуном у него плохая психологическая совместимость, я даже думал, что он из-за этого не решится на переезд в Москву. Но если президент не будет вмешиваться в его работу, не будет заставлять участвовать в разного рода подковерных играх, Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго.

Оценка человеческих и профессиональных качеств Доменико Тедеско по десятибалльной системе:

- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8

- Требовательность - 10

- Творческое начало – 8

- Умение настроить команду на матч - 7

- Умение перестроить команду во время игры - 9

- Независимость от руководства - 10

- Чувство юмора - 5

- Качества педагога - 9

- Дипломатичность - 8

- Общительность - 7

- Открытость - 4

- Конфликтность - 3

- Ранимость - 5

- Самолюбие - 8

- Самоирония, самокритика - 5

- Аналитический ум - 8

- Твердость характера - 8

- Упрямство - 7

- Терпеливость - 5

- Умение приспосабливаться - 4

- Самостоятельность в решениях – 8

- Дотошность - 3

- Способность пойти на риск - 8

- Хитрость - 3

- Совместимость с Федуном - 3

- Доброта - 8