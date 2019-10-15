Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Психолог Хигир: Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго

, 16:47 [ «Аргументы Недели», ]

Психолог Хигир: Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго
Тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, spartak-msk.ru

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир проанализировал но просьбе еженедельника «Аргументы недели» человеческие и профессиональные качества нового тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. 

 

Доменико Тедеско родился 12 сентября в год Быка (1985-й). Фамилия - итальянская, переводится как «немецкий». Доменико – с латыни «День божий», «Воскресенье». Сочетание данных метрики и черт лица говорит о том, что этот человек очень позитивный, добрый. Однако не очень открытый – душу ни перед кем изливать не будет. К игрокам и, что очень важно, к болельщикам относится с теплотой и уважением. Проблем у него с фанатами «Спартака» не должно возникнуть. Строгий, но не диктатор. Родинка справа на шее говорит об эмоциональности. На бровке чересчур активный и громкий. Хотя и молодой, но в Германии среди тренеров имеет авторитет и в «Спартаке» не будет тушеваться ни перед кем. Сам профессионал высшей пробы, от игроков требует такого же. Считает, что и без его указки футболисты обязаны выкладываться по полной. Иначе церемониться не будет - сразу усадит на скамейку. Никаких обязательств ни перед кем у него нет – не он приглашал этих футболистов в команду. Хороший педагог, любит обучать, показывать. Хороший аналитик. Человек творческий, с фантазией. Не конфликтный, но справедливый. Очень строгий. Неплохой дипломат, умеет выслушать. Вежливый, но не допускает фамильярности. Не злопамятный. Человек прагматичный, конкретный. Для него очень важно иметь хорошего переводчика – который предельно точно передавал бы смысл речи. Не любит приспосабливаться, будет всегда гнуть свою линию. С Федуном у него плохая психологическая совместимость, я даже думал, что он из-за этого не решится на переезд в Москву. Но если президент не будет вмешиваться в его работу, не будет заставлять участвовать в разного рода подковерных играх, Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго.  

 

Оценка человеческих и профессиональных качеств Доменико Тедеско по десятибалльной системе:  

 

- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8

- Требовательность - 10

- Творческое начало – 8

- Умение настроить команду на матч - 7

- Умение перестроить команду во время игры - 9

- Независимость от руководства - 10

- Чувство юмора - 5

- Качества педагога - 9

- Дипломатичность - 8

- Общительность - 7 

- Открытость - 4

- Конфликтность - 3

- Ранимость - 5

- Самолюбие - 8

- Самоирония, самокритика - 5

- Аналитический ум - 8

- Твердость характера - 8

- Упрямство - 7

- Терпеливость - 5 

- Умение приспосабливаться - 4

- Самостоятельность в решениях – 8

- Дотошность - 3  

- Способность пойти на риск - 8

- Хитрость - 3

- Совместимость с Федуном - 3

- Доброта - 8

 

   

//картина дня

В мире

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…

//новости ан

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…

//новости ан

//новости ан

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…

//новости ан

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава ведовства Павел Малков…

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…