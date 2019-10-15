Психолог Хигир: Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир проанализировал но просьбе еженедельника «Аргументы недели» человеческие и профессиональные качества нового тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско родился 12 сентября в год Быка (1985-й). Фамилия - итальянская, переводится как «немецкий». Доменико – с латыни «День божий», «Воскресенье». Сочетание данных метрики и черт лица говорит о том, что этот человек очень позитивный, добрый. Однако не очень открытый – душу ни перед кем изливать не будет. К игрокам и, что очень важно, к болельщикам относится с теплотой и уважением. Проблем у него с фанатами «Спартака» не должно возникнуть. Строгий, но не диктатор. Родинка справа на шее говорит об эмоциональности. На бровке чересчур активный и громкий. Хотя и молодой, но в Германии среди тренеров имеет авторитет и в «Спартаке» не будет тушеваться ни перед кем. Сам профессионал высшей пробы, от игроков требует такого же. Считает, что и без его указки футболисты обязаны выкладываться по полной. Иначе церемониться не будет - сразу усадит на скамейку. Никаких обязательств ни перед кем у него нет – не он приглашал этих футболистов в команду. Хороший педагог, любит обучать, показывать. Хороший аналитик. Человек творческий, с фантазией. Не конфликтный, но справедливый. Очень строгий. Неплохой дипломат, умеет выслушать. Вежливый, но не допускает фамильярности. Не злопамятный. Человек прагматичный, конкретный. Для него очень важно иметь хорошего переводчика – который предельно точно передавал бы смысл речи. Не любит приспосабливаться, будет всегда гнуть свою линию. С Федуном у него плохая психологическая совместимость, я даже думал, что он из-за этого не решится на переезд в Москву. Но если президент не будет вмешиваться в его работу, не будет заставлять участвовать в разного рода подковерных играх, Тедеско может задержаться в «Спартаке» надолго.
Оценка человеческих и профессиональных качеств Доменико Тедеско по десятибалльной системе:
- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8
- Требовательность - 10
- Творческое начало – 8
- Умение настроить команду на матч - 7
- Умение перестроить команду во время игры - 9
- Независимость от руководства - 10
- Чувство юмора - 5
- Качества педагога - 9
- Дипломатичность - 8
- Общительность - 7
- Открытость - 4
- Конфликтность - 3
- Ранимость - 5
- Самолюбие - 8
- Самоирония, самокритика - 5
- Аналитический ум - 8
- Твердость характера - 8
- Упрямство - 7
- Терпеливость - 5
- Умение приспосабливаться - 4
- Самостоятельность в решениях – 8
- Дотошность - 3
- Способность пойти на риск - 8
- Хитрость - 3
- Совместимость с Федуном - 3
- Доброта - 8