Первый тренер Жиркова: Возможен даже вариант, когда выйдут оба – Юра и Черышев

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14 октября 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели», Валерий Шарапов, первый тренер Юрия Жиркова ]

Вчера сборная России разгромила в гостях Кипр – 5:0. Свое мнение о матче высказал еженедельнику «Аргументы недели» Валерий Шарапов - первый тренер Юрия Жиркова.

«Юры не было в составе, но отлично сыграл Черышев. Сразу вроде встает вопрос, кого предпочтет в главных матчах Черчесов, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» Валерий Шарапов - первый тренер Юрия Жиркова. - Но, считаю, проблем нет. Чем выше конкуренция – тем лучше. К тому же у каждого могут быть травмы. Одно время Черышев долго не мог заиграть из-за травмы – восстанавливался. Были такие же периоды и у Юры. Так что хорошо, что слева у нас есть два таких сильных атакующих полузащитника. Всегда можно какие-то сюрпризы делать сопернику, больше у Черчесова возможностей варьировать тактику. Может даже быть вариант, когда оба выйдут в составе, Юра ведь универсал – способен сыграть ниже, в защите. Правда, там конкурент Кудряшов. Справа, тоже есть варианты – не смог из-за травмы сыграть Фернандес, вышел Петров. Молодец Оздоев – в каждой игре забивает, хотя игрок такого разыгрывающего плана. Но с отличным ударом, забил Шотландии - как из пушки! Но главная ставка на Дзюбу. Прекрасно выбирает место, у него голевое чутье, инстинкт, не случайно столько наколотил. Но он ведь лидер и вне поля – сплачивает команду, это такое передаточное звено между тренерским штабом и командой. Все идет через Дзюбу. Но, будем справедливыми, в этом матче нам немножко повезло. Первый гол фактически подарил соперник – так играть последний защитник не имеет право! Второй гол забили Кипру из положения вне игры – ошибся судья. Потом удаление – и Кипр окончательно сдулся».

Это все тактические вещи, все зависит от того, какой соперник. Сейчас сборная играет фактически с одним нападающим – Дзюбой. Но Черчесов думает и о будущем сборной – Черышев моложе. Почему появился Черышев? Может быть у Юры микротравма, или дали отдохнуть - это все держится в тайне.