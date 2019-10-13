Кипр потерпел разгромное поражение от России

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13 октября 2019, 21:53 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

АГН Москва, globallookpress.com

Сегодня, 13 октября, сборные Кипра и России играют в матче 8-го тура квалификации Евро-2020. Встреча проходит на стадионе гимнастической ассоциации «Панкиприя» в Никосии. Арбитр поединка Срджан Йованович (Сербия).

Российская сборная не перестает радовать нас своими результатами. Команда Станислава Черчесова практически гарантировала себе выход на Евро-2020, закрепившись с 18 очками на второй строчке турнирной таблицы группы I. Россия – уступает только сборной Бельгиив в этой квалификации. За семь туров отбора россияне забили 22 мяча, отличились во всех матчах, в том числе в игре с лидером группы I Бельгией (1:3 на выезде).

Кипр с 10 очками идет на третьем месте группы I. На счету киприотов 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. В последнем матче квалификации Кипр на выезде обыграл сборную Казахстана (2:1). Киприоты демонстрируют невероятное желание посетить чемпионат Европы-2020, однако шансов пробиться на континентальное первенство у коллектива Рана Бен Шимона осталось немного. В активе сборной Кипра всего 10 очков, что позволяет коллективу хозяев располагаться на третьей строчке в турнирной таблице, сохраняя только теоретические мизерные шансы на второе место в секстете…

Итак, друзья, стартовала встреча в Никосии. Со свистком главного арбитра мяч разыграли футболисты сборной Кипра. Пожелаем удачи соперникам, а победы, конечно же, нашим ребятам! Вперед, Россия! Поехали! Момент! Подача от левого углового флага прямо на голову Джикии, который выстрелил мощно по рамке соперника, но угодил в перекладину!

На 10 мин. Черышев открывает счет. 0:1 забивают россияне! Шикарный перехват Черышева, который слева тут же вошел в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в угол, сумев поразить цель! Отлично! Теперь сборной Кипра нужно забивать, как минимум, два гола, чтобы остаться в борьбе за путевку на Евро. Любой другой результат, кроме победы, оставит киприотов без Евро . Момнгт! Классный заброс с правого фланга. Дзюба скидывает головой снаряд на Ионова, который с 11-ти метровой отметки выполняет удар, и спасает свой коллектив вратарь киприотов!Да, классно, конечно, Денис отобрал мяч, вошел к чужую штрафную и сумел поразить фактически ближнюю "девятку". Чем же ответит сопернику сборная Кипра? Успешно перемещается российская команда, работая без мяча, а вот сборная Кипра пока никак не может привыкнуть к полю и сопернику, который не дает спокойной жизни хозяевам поля

На 23 мин.Оздоев увеличивает счет матча до 0:2 :во второй игре подряд забивает 7-й номер нашей команды!

Как-то совсем пока не впечатляет своей игрой сборная Кипра, ну и славно, потому как нашему коллективу крайне необходимо обеспечить себе хорошую разницу забитый и пропущенных голов, помимо того, что максимально приблизили мы себя к выходу на чемпионат Европы. Ионов пустился в обводку сейчас в чужой штрафной. Ушел от одного защитника, от второго, после чего нанес удар по воротам, но попал в голкипера, который в броске перевел мяч на угловой.

На 29 мин. Лаифис крайне грубо бросился в ноги Сергею Петрову, едва не оторвав их полузащитнику "Краснодара". Сначала показал желтую карточку рефери, потому изменил свое решение, показав красную!

Классно с левого края штрафной Головин наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с правой стойкой. Голкипер Кипра Пардо на этот выстрел Александра никак не реагировал.Шальной удар Джикии чуть было не перерос в опасный момент. Чудом сфера не влетела под перекладину ворот киприотов. Направление полета снаряда трудно было предугадать.Джикия срубил в центре поля игрока сборной Кипра, который рухнул на газон и поднялся с него далеко не сразу.Возможно, рука была у игрока сборной Кипра после удара Головина. Хотя на повторе было сложно ее углядеть. Видимо, сербский рефери все же был прав, что игру не остановил.Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма сборная России довольно уверенно переигрывает Кипр со счетом 2:0, имея на одного футболиста больше.

"Россия, Россия", - вновь доносится с трибун. Хорошо поддерживают наш коллектив сегодня фанаты, стоит этот отметить. Кстати говоря, видел в перерыве в одном из постов в Твиттере ногу Петрова. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Опасно! Дзюба сбросил мяч в центр, на линию штрафной. Головин там оказался первым на снаряде. Выстрелил Александр и сотряс перекладину! Ахметов! Классно в чужой штрафной он получил мяч, развернулся лицом к воротам, после чего нанес выстрел низом в левый от себя угол, и сфера разминулась в каких-то сантиметрах от стойки! Понравился удар Ахметова Черчесову, который аплодисментами встретил удар Ильзата. Да и вся комбинация сборной России, в общем-то, была интересной.

Вот это спасение! Классная атака сборной России! Подача с левого фланга от Черышева. Дзюба мог пробивать головой сам с трех метров, но сбросил сферу на набежавшего Ионова, который с близкого расстояния снова не пробил вратаря! И снова Ионов не забивает! Что же это такое??? Прекрасный пас от Головина из центра на правый край штрафной, откуда в касание пробивает Алексей, но вновь не пробивает вратаря...39% против 61%. Уверенно по проценту владения игровым снарядом впереди Россия. Переигрывает и по многим другим статистическим показателям соперника коллектив Черчесова.

39% против 61%. Уверенно по проценту владения игровым снарядом впереди Россия. Переигрывает и по многим другим статистическим показателям соперника коллектив Черчесова..Черышев! Стоя спиной к воротам получил Денис передачу от Головина. С разворота нанес выстрел Денис, но послал он сферу рядом с левой "девяткой". Вот что значит конкретно не повезло!

На 80 мин. Артем Дзюба забивает очередной гол и счет становится крупным 0:3 Забивает все-таки гол Артём сегодня! Длительная атака сборной России привела к очередному взятию ворот соперника. Черышев с левого фланга выполнил заброс на Дзюбу, который хорошо оттолкнулся от газона и нанес неотразимый выстрел в левый от себя угол. Кипер не спас!Джикия издали пробил по воротам соперника, но угодил в ногу защитнику. Ничего из этого игрового момента не удалось россиянам выжать.

На 88 мин. Головин доводит счет до разгромного 0:4 Красота! И четвертый мяч удается россиянам забить! Ошибся голкипер с выходом из ворот. Быструю контратаку развернули россияне. Дзюба выкатил сферу в центр, откуда Головин спокойно закатил мяч в сетку.Не думаю, что при подобном сценарии главному арбитру встречи стоит добавлять слишком много. Одной минуте бы здесь хватило, что скажете?В итоге две минуты Йованович добавляет. Придется немного нам задержаться у экранов своих телевизоров.

На 90 мин гол забивает Черышев и счет стал 0:5:В первом тайме с левой ноги он забивал, теперь с правой! Снова передача с правого фланга. Скидка от Дзюбы на Дениса, который беспрепятственно попадает в правую стойку, поражая цель!

Звучит финальный свисток! Сборная России добывает себе путевку на чемпионат Европы 2020 года!!! Поздравления сборной России!!!