Психолог Гущин: Мы научились обыгрывать такие дворовые команды как Шотландия

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11 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин

Вчера в отборочном турнире ЕВРО-2020 сборная России разгромила Шотландию 4:0. В интервью еженедельнику «Аргументы недели» ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин предостерег российских футболистов от эйфории и заявил, что только матчи на финальном этапе станут настоящей лакмусовой бумажкой для команды.

«Соперник у нас вчера был – дворовая команда, и не надо обольщаться, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин. - Черчесов вчера сказал одному из журналистов: «Остапа понесло…» Имея ввиду эйфорию. А он человек прагматичный, всегда трезвомыслящий. Нет никаких оснований кричать, что мы претендуем на что-то серьезное. У команды есть определенный класс, мы научились обыгрывать слабаков. Это приятно, потому что еще недавно даже в этом были проблемы. Теперь легко обыгрываем такие команды как Шотландия - это результат тренерской работы. При этом в нашем футболе серьезные проблемы – это видно на клубном уровне, где, как правильно заметил Газзаев, шестнадцатая команда Испании легко разделывается с нашими лидерами. Относиться к таким победам надо сдержанно.

Да, успех на ЧМ стал мощным психологическим допингом для нашей сборной, для того же Дзюбы, Головина, но ведь после этого турнира команда существенно обновилась. Головин выдал вчера хороший матч, но во Франции ведь у него не столь блестящие дела, недавно удалили, получил дисквалификацию. Да и «Монако» играет через пень колода.

Так что нет оснований ни Головину, ни Дзюбе, вообще никому впадать в эйфорию. Вообще, вредно впадать в эйфорию. Если только ЧМ ни выиграл. Будем просто тихо радоваться, что у нас есть команда, у которой не возникает проблем в матчах со слабаками. Повторю, это прогресс. Хорошо выглядит Жирков, это просто замечательно. Но то, что он в свои тридцать шесть один из лучших и ему нет смены - это говорит об уровне футбола в стране. В нашем футболе недостаточная конкуренция, у нас слишком много легионеров, у нас слишком большая ориентация на сиюминутный успех, у нас нет даже двойного запаса по позициям.

Ни эта победа, ни результат на ЧМ не говорят, что мы вошли в мировую элиту. Мы - средняя европейская команда. Но это приятно, потому что при Слуцком было ощущение, что мы чуть ли не последняя сборная Европы. Говорят, что настоящим испытанием, лакмусовой бумажкой для сборной станет матч против Бельгии. Не согласен. Если мы ее сейчас обыграем, это ни о чем не будет говорить. Наши баскетболисты перед ЧМ обыграли будущих чемпионов – команду Испании. И о чем это говорило? Да ни о чем! Все начнется в финальной пульке. Сейчас же матчи на групповом этапе серьезные команды используют, чтобы наиграть молодежь, наиграть схемы. Не надо результатам этих матчей предавать слишком уж большое значении. Кстати, Станислав Саламович, уверен, именно так и думает. Не будет для нас решающим матч с Бельгией! Не будет! А вот любой матч в финальной пульке – совсем другое дело».