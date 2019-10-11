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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Артем Дзюба не мог уснуть после победы над сборной Шотландии и обратился к болельщикам

"Полный стадион "Лужников" дорогого стоит, мы это очень ценим"

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба не мог уснуть после победы над сборной Шотландии и обратился к болельщикам
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Капитан сборной России по футболу, нападающий Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча против Шотландцев. Сборная России одержала победу на шотландцами. Дзюба в этой игре забил в ворота соперника два гола. Еще отличились Магомед Оздоев и Александр Головин.

Встреча команд России и Шотландии прошла вчера, 10 октября, на московском стадионе "Лужники", - напоминает "СП".
Ночью Артем Дзюба записал видеообращение к футбольным болельщикам. "Бессонная ночь, не уснуть", - признался футболист. Он поблагодарил всех "за эмоции, за любовь". "Полный стадион Лужников дорогого стоит, мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого, без вас не получилось бы такой шикарной победы, такой игры". "Спасибо огромное, что в это время, в этот час мы были все вместе, единым целым. Надеюсь, страна гордится нами, нам это безумно дорого, мы это ценим и будем ценить", — сказал Дзюба.

ИЧ

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