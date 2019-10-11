Россия разгромила шотландцев 4:0

//Спорт 13+

11 октября 2019, 00:03 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

bookmaker-ratings.ru

Сегодня, 10 октября сборная России принимает сборную Шотландии в матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Арбитр поединка Якоб Келет (Дания).

Сборная России с 15 очками идет на 2-м месте в группе I. За 4 тура до конца отборочного этапа команда Станислава Черчесова оторвалась от сборных Казахстана и Кипра на 8 очков и почти гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы. Для выхода на Евро со второго места россиянам достаточно набрать 4 очка в 4 турах. Сборная России может оформить выход в финальную стадию Евро-2020 уже в матче с Шотландией. Для этого россиянам нужно обыграть победить и надеяться, что в параллельном матче Казахстан и Кипр сыграют вничью. В таком случае команда Станислава Черчесова оторвется от ближайших преследователей на 10 очков за 3 тура до конца отбора.Последний раз команды пересекались между собой 6 сентября текущего года в Глазго. Тогда команда Черчесова победила со счётом 2:1 — британцы забили первыми, но россияне нашли в себе силы отыграться, а после и вовсе вышли вперёд

Была возможность, что уже сегодня сборная России оформит выход на ЕВРО-2020, но команда Кипра выиграла у Казахстана, приблизилась к нам. Всё будет решать в очном поединке. Но нам надо ещё и сегодня побеждать.

Поехали! Игра началась! Сборная России будет играть в красных майках, белых трусах, а команда Шотландии сыграет в синем. Марио Фернандес справа сделал передачу на ход Ионову, который успел до лицевой прострелить, накрыл его защитник! Первый угловой заработала наша команда!Покатали сначала футболисты сборной России мяч, теперь игроки шотландской команды пытаются сделать то же самое на своей половине поля.

Не торопятся команды на первых минутах, игроки сборной Шотландии перебрались на половину поля соперника, разыгрывают мяч. Без ворот команды пока играют. Футболисты сборной России пытались убежать в быструю атаку, Дзюба в центре поля головой скидывал мяч на Ионова, но Алексей точку приёма уже пробежал. Потеря.

Матчи со сборной Шотландии всегда проходят для национальной команды России довольно сложно. В последней встрече этих двух команд был зафиксирован счет 2-1 в пользу сборной России. До этого в двух матчах команды сыграли вничью.Подопечные Станислава Черчесова будут играть на домашней для себя арене, поэтому команда постарается чаще атаковать и больше владеть мячом. Футболисты же сборной Шотландии постараются построить свою игру от обороны, рассчитывая на резкие и быстрые контратаки.

А вот и первый неплохой момент у нашей команды! Фернандес навесил с правого фланга, защитник неудачно сыграл на перехвате, и мяч отскочил на дальнюю штангу к Кудряшову, который ударом в касание в створ не попал Голкипер шотландцев Маршалл мяч в руки получил, в итоге сильно не торопится развивать атаку своей команды. Вообще, шотландцы весьма пассивно сегодня действуют, явно вторым номером А вот и удалось перейти в атаку гостям, Фрейзер забежал по правому флангу, пошла подача в штрафную, выносит игрок нашей команды мяч в аут.

Включаются "Лужники"! Трибуны заполнены, в этом можно было не сомневаться. Всё-таки давненько не было футбола на главном стадионе чемпионата мира 2018 года.Затяжная атака сборной России, причём Дзюбе даже пришлось мяч отбирать у соперника. Сам Артём в завершение простреливал с правого фланга, но его накрыли. Угловой удалось заработать.Отбилась сборная Шотландии после углового, но подбор остался за Россией. Продолжается наша атака. Фернандес в очередной раз по правому флангу подключился, Дзюба сделал ему передачу на ход. Последовал прострел, но игрок сборной Шотландии с линии вратарской мяч вынес. А это уже довольно опасно! Кудряшов подключился слева, прострелил на дальнюю штангу на Ионова, который в касание по воротам пробивал! В Робертсона попал Алексей! А дальше уже створ ворот был! Жирков, Бёрк и Джикия столкнулись в воздухе, в итоге первые два очень неприятно приземлились на газон. Пауза, арбитр срочно врачей зовёт. Джикия получил болезненный удар по ноге от игравшего в отборе Снодграсса. Вновь пауза у нас в игре, врачи российской команды на поле. Полчаса команды провели на поле, пока 0:0. Есть преимущество у сборной России, но вот с завершающей стадией атаки проблемы. Больше Дзюба пасует, чем на него.Сам же Головин исполнил. Практически без разбега, эффектно перебрасывал Саша стенку, но в девятку попасть не удалось. Где-то в метре над перекладиной пролетел мяч. Дзюба боролся за мяч в чужой штрафной площади после навеса Оздоева, но не добрался. Девлин макушкой дотянулся, но арбитр этого не увидел. Не будет углового.Три минуты добавлены к основному времени первого тайма. Много было пауз, врачи только и успевали, что появляться на поле.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Гилерме пока отдыхает, но вот в завершающей стадии получается далеко не всё, моментов не очень много. Сделаем паузу, вернёмся через 15 минут!

Начался второй тайм! С центра поля игру продолжили шотландцы! Пока не получается у нас наладить контроль над мячом во втором тайме, шотландцы немного активнее стали действовать, охотнее они навязывают борьбу.Быстрая атака сборной России после перехвата Ионова, Головин вырвался на оперативное пространство, но в итоге решил самостоятельно пробить. Не получился удар, намного выше перекладины мяч пролетел.Шотландцы перешли на половину поля сборной России. Пока к штрафной площади приблизиться не получается. Позиционное наступление наблюдаем.

На 57 мин. Дзюба открывает счет в матче 1:0 повели россияне:классно! Головин навесил от левого флажка в центр штрафной площади, Дзюба выиграл борьбу за позицию у Малгрю и подставил ногу, переправив мяч в дальнюю девятку ворот Маршалла!Начало положено! Помогло нам стандартное положение!

На 60 мин. Оздоев удваивает счет сборной России — 2:0: вот это гол! Что-то невероятное! Отбились шотландцы после скидки Дзюбы на Баринова, но перед штрафной мяч подхватил Головин, отыграл под удар набегавшему Оздоеву, и Магомед с дальней дистанции вонзил мяч в девятку!Контратака сборной России 3 в 3, Головин справа забрался в штрафную площадь, простреливал на дальнюю штангу, но Дзюба не стал стелиться в подкате, чтобы замкнуть эту передачу. Ого! Дзюба подхватил мяч после неудачного прострела Головина, с острого угла с фланга попытался то ли навесить, то ли пробить так хитро! В итоге угодил в перекладину! Красивейший бы гол получился! Дзюба получил мяч в штрафной площади соперника, из-под Малгрю низом пробивал в дальний угол, но в створ не попал. Недалеко от штанги прокатился мяч.

На 70 мин. Артем Дзюба доводит счет до 3:0:Головин забросил мяч направо в штрафную на Фернандеса! Марио успел от лицевой сбросить его на ближнюю штангу, где Дзюба в окружении сразу трёх соперников принял мяч на голову, затем на грудь, а третьим касанием уже отправил его в створ! Обыгрывает Дзюба оборону сборной Шотландии. Никто сейчас не смог у него выбить мяч или хотя бы оттеснить от него! 8 голов забил Дзюба в 7 матчах отбора.Контролирует мяч сборная России на половине поля соперника, но особо можно уже не рисковать. Ильзат Ахметов стоит у бровки поля.

На 84 мин. Головин увеличивает счет до 4:0:передача направо в штрафную на Дзюбу, который замахнулся для удара, но вместо этого сделал мягкую передачу налево на Головина, который ударом в дальний угол в 4-й раз переиграл Маршалла! Угловой у ворот сборной Шотландии. Подача Головина справа, скидка в штрафную площадь, но пробить никому не удалось. Отбились гости.Подходит к концу наш поединок. Шотландцы уже ничего не предпринимают, футболисты сборной России спокойно катают мяч.Болельщики скандируют своим футболистам "Молодцы! Молодцы"! А датский арбитр добавил к основному времени второго тайма 3 минуты. Звучит финальный свисток, все! матч окончен! Сборная России набирает еще три очка и укрепляет свои позиции в группе I.