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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Врач Васильков о начале матче Россия – Шотландия: Хорошо хоть не в полночь!

, 12:11 [ «Аргументы Недели», ]

Врач Васильков о начале матче Россия – Шотландия: Хорошо хоть не в полночь!

Бывший врач сборных СССР и России Юрий Васильков прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» позднее (22-00) начало отборочного матча ЕВРО-2020 Россия – Шотландия.  

«Действительно, поздновато начинают, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач сборных СССР и России Юрий Васильков. - В девять вечера было бы, куда ни шло, в десять – уже перебор. Есть биологические часы у человека, удобнее было бы начинать часов в семь вечера. Но к такому позднему началу футболистов готовят, можно сдвинуть тренировочный процесс. Так что особой трагедии не вижу. Слава богу, не в полночь! Не нам решать, нам приказали! Мы – солдаты футбола. И вообще спортсмен должен уметь адаптироваться к любым часовым поясам и сдвигам по времени. Если прилетаем в Бразилию – у нас день, там ночь… И сейчас на это игроки не должны обращать внимание, надо думать только о матче. Игра очень важная – можно поставить точку и выйти досрочно из группы… Раньше в СССР так поздно не начинали матчи, но летом когда было жарко, футболисты завидовали тем же испанцам, которые начинали матчи после девяти вечера… И все-таки любопытно, откуда ноги растут, кто назначил и почему? Может, потому что рабочий день?» 

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