«Краснодар» побеждает «Спартак» 2:1

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6 октября 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

sportsdaily.ru

Сегодня, 6 октября «Краснодар» дома на своем стадионе Краснодар принял «Спартак» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров).

Соперники попали в полосу неудач и предельно мотивированы, чтобы в очном противостоянии выйти на победную тропу. Краснодар провалил старт в Лиге Европы, проиграв оба матча Базелю (0:5) и Хетафе (1:2), а также в РПЛ прямому конкуренту в споре за медали ЦСКА (2:3). Благо, что созданный запас все равно позволяет держаться в группе лидеров и отставать от идущих первыми «армейцев» всего на 2 очка. Спартак же не блистал с первых туров, а сентябрь и вовсе напрочь провалил, имея сейчас непрерванную 4-матчевую проигрышную серию. Обидчиками последовательно стали Зенит, Урал, Уфа, Оренбург – за исключением питерцев сплошь середняки. Неудивительно, что нещадно критикуемый тренер Кононов подал в отставку. К выезду на юг страны футболистов готовил и.о главкома Кузнецов. Поиск полноценного наставника в процессе.

Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты из Москвы

На 4 мин. Берг открывает счет в матче -1:0:. вот и гол. "Краснодар" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, последовал навес на дальний угол вратарской, где Крал допустил позиционную ошибку, а Бергу только это и надо было, швед спокойно переправил мяч под перекладину.Не очень спешат команды игра больше проходит в центре поля."Спартак" в запале соперника сбивает, покатывая мяч на своей половине поля, но допускает потери под давлением. "Спартак" уже пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, а далее заброс в штрафную, которому не хватило точности.По периметру штрафной кружат с мячом краснодарцы. За ее пределами получается многое, а внутри пока нет. Сергей Кузнецов, исполняющий обязанности главного тренера москвичей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.

Прошел отрезок активности "Краснодара". В целом, конечно, двигаются много обе команды, но остроты не хватает.

Перекладина! Рассказов своей передачей с правого фланга нашел голову Мельгарехо, который пробил с 11 метров в каркас ворот "Краснодара".Сваливаются к правому флангу атаки "Спартака". Но все прострелы в штрафную выбивают защитники.А гости тем временем наращивают обороты и накатывают одну волну атаки за другой.

На 20 мин.Петров забивает второй гол в ворота «Спартака» -2:0: оставили одного Петрова защитники москвичей, тот получил пас от Ари и переправил мяч в дальний угол Реброва.

"Краснодар" уверенно матч проводит, держит мяч, двигает его хорошо с фланга на фланг.У москвичей активно разминается группа запасных, возможно, скоро будет первая перестановка.Тяжко гостям создавать моменты у чужих ворот. "Краснодар" успешно отбивается от всех попыток.Попытались игроки "Спартака" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.Вынуждены москвичи играть через вратаря, который отправляет мяч вперёд под прессингом.Придержал Кутепов соперника, до ворот около 28 метров, к мячу подходит Рамирес.Плотный удар получился у Рамиреса, но мяч всё-таки летит мимо створа.Гостям надо спасать игру, но вместо этого "Краснодар" проводит атаку за атакой.В центре поля в эти минуты проходит игра. Не форсируют команды наступление. Очень много остановок в матче в последние минуты.

От легкости начального периода первого тайма уже ничего не осталось."Спартак" плетет кружева в центре поля и опять пытаются гости забрасывать мяч за спину центральным защитникам, но всё это безуспешно."Краснодар" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.Пытаются гости увеличить темп и быстро доставить мяч к воротам "Краснодара". Но удается быстро пройти только центр поля, дальше идёт вязкая борьба.Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "Спартака" не смогли убежать в контратаку.

На 45 мин. Ларссон забивает ответный гол -2:1: вот теперь Ларссон замкнул скидку от своего партнёра, с линии вратарской .Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

Возобновляется игра в Краснодаре.Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах второй половины встречи. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие."Краснодар" завладел мячом и ритмично, и методично, пытается раскатать соперника в позиционной атаке. Пока все в центре поля. "Краснодар" не спешит, пока это и логично.Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка. Пока все в центре поля. "Краснодар" не спешит, пока это и логично. Гости вперед пока не ходят, все попытки пресекаются в центре поля. Надежно контролирует ситуацию "Краснодар". Много владеют мячом хозяева, но соперник не так много позволяет в собственной штрафной. Хотя лазейки есть.Гости вперед пока не ходят, все попытки пресекаются в центре поля. Надежно контролирует ситуацию "Краснодар". «быки» продолжает осаждать штрафную "Спартака". Но с навесами пока справляются защитники.

А вот первый момент у "Спартака". Это Ларссон дальним ударом размял Сафонова, как на разминке, всё спокойно. "Спартак" активничает. Гости забрали себе мяч и приближаются все ближе и ближе к штрафной "Краснодара". Но пока без моментов.На кураже "Спартак" продолжает атаковать, но "Краснодар" не прижимается к своим воротам. Длинными забросами сейчас предпочитает проходить центральную зону "Спартак", но пока всё тщетно.

Сулейманов получил пас на линии штрафной и нанес прицельный удар в сторону дальнего угла, рядом со штангой. Веселее становится игра, острота с обеих сторон идет, что добавляет интриги по максимуму.А вот это опасно было, но Джикия с метра пробил мимо створа. Как не забил сейчас защитник "Спартака"?Игроки "Спартака" продолжают забрасывать мячи вперёд. Хозяева пока не могут даже перейти на чужую половину поля.Ари выдал передачу на Сулейманова, который мог сам всё решать, но зачем-то отдал передачу вдоль ворот, а там только защитники москвичей."Спартак" пошел на штурм, иного выбора у команды просто не остается на концовку встречи

Мешков упустил эпизод с фолом Кайо в середине поля, который нарушил правила на Мельгарехо, но после паузы помощники подсказали главному арбитру верное решение, это удаление. 5 минут добавил судья к матчу. Гости совершенно не стремятся подержать мяч даже в центральной зоне, а стараются сразу играть вперед. Джикия нарушает правила на Ари, а затем хватает Скопинцева за футболку, судья показывает сначала жёлтую за фол, а потом и вторую за такое поведение. Матч окончен. "Краснодар" - "Спартак" 2:1. «Краснодар» набирает 26 очков.