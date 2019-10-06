Южноуралец Василий Мизинов завоевал серебро по ходьбе на чемпионате мира

//Спорт 13+

6 октября 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Василий Мизинов

Легокоатлет Василий Мизинов из Челябинской области завоевал серебро по спортивной ходьбе на дистанции 20 метров. Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе (Катар). Первое место досталось Томикадзу Яманиси из Японии, третье завоевал Персус Карльстрем из Швеции.

В августе 2018 года Василий Мизинов завоевал бронзу на чемпионате Европы в Берлине, в июле этого года — золото первенства Европы среди молодежи до 23 лет. Василию Мизинову 22 года, он родился в Магнитогорске. Личный тренер Василия — Елена Сайко.