Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Южноуралец Василий Мизинов завоевал серебро по ходьбе на чемпионате мира

, 20:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Южноуралец Василий Мизинов завоевал серебро по ходьбе на чемпионате мира
Василий Мизинов

Легокоатлет Василий Мизинов из Челябинской области завоевал серебро по спортивной ходьбе на дистанции 20 метров. Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе (Катар). Первое место досталось Томикадзу Яманиси из Японии, третье завоевал Персус Карльстрем из Швеции.

В августе 2018 года Василий Мизинов завоевал бронзу на чемпионате Европы в Берлине, в июле этого года — золото первенства Европы среди молодежи до 23 лет. Василию Мизинову 22 года, он родился в Магнитогорске. Личный тренер Василия — Елена Сайко.