«Урал» уступил дома «Зениту» 1:3

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6 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Aleksandr Kulebyakin, globallookpress.com

Сегодня, 6 октября на местном стадионе "Екатеринбург Арена" состоялась встреча в рамках 12-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». Арбитр поединка Николай Вололшин (Смоленск).

«Шмели» примут действующего чемпиона страны и постараются опровергнуть статус аутсайдеров. Перед стартом 12-го тура Урал в турнирной таблице первенства находится на 7-й позиции с 14-ю очками в активе. Очевидно, что место в топ-5 уже «шмелям» не светит, ведь Зенит на 9 баллов опережает команду Парфёнова. Урал будет бороться за шестую строчку и Кубок России. Питерцы в настоящее время находятся на пятой строчке турнирной таблицы с 23 баллами в активе. Еще три клуба РПЛ имеют такое же количество набранных очков. К их числу относятся «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив». Отставание от лидера чемпионата составляет всего 2 балла. Зенит по-прежнему является главным фаворитом в борьбе за чемпионство, поэтому будет сражаться в предстоящем матче только за победу.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Зенит" сегодня ждёт непростой матч в Екатеринбурге. Сергею Семаку пришлось немного перетасовать состав, посмотрим, сможет ли питерский клуб в этой встрече набрать три очка. Пока спокойно начинается наша игра. "Екатеринбург Арена" сегодня заполнена неплохо, но при этом аншлага нет.

На 4 мин. Бронислав Иванович открывает счет-0:1 Дуглас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба головой сбросил мяч к линии вратарской, Иванович убежал от игроков "Урала" и спокойно вколотил мяч в правый угол ворот. Очень хорошее начало матча получается для "Зенита", но расслабляться команде Сергея Семака конечно же нельзя, "Урал" сейчас будет пытаться что-то придумывать в атаке, чтобы исправить положение. Аугустыняк выполнил передачу к линии штрафной площади "Зенита" на ход Бикфалви, Эрик в окружении защитников питерского клуба не смог зацепиться за мяч. Игроки "Зенита" перехватили контроль над мячом и пока спокойно катают его в центре поля. "Уралу" приходится отходить на свою половину поля. Аугустыняк немного сместился в центр с правого фланга, а затем Рафал пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел практически по центру, но Кержаков вначале отбил мяч перед собой, а затем Михаил уже накрыл его, но при этом Погребняк едва мяч также не перехватил.

Маммана неудачно упал на газон после борьбы за мяч с Погребняком, вышли на поле врачи "Зенита", пауза в игре. Олег Шатов уже готов выйти на поле, Маммана пока поднялся и лишь с помощью врачей ушёл за пределы поля. Последовала передача к центру штрафной площади "Урала" с левого фланга, Азмун не смог зацепиться за мяч, Баклов в итоге сыграл на выходе и забрал его в руки. Шатов выполнил передачу к правому углу штрафной площади ещё раз, Караваев на этот раз подключился к атаке, Вячеслав выполнил подачу в центр штрафной, мяч попал в Меркулова и ушёл на угловой. Дриусси с углового выполнил передачу низом в центр штрафной площади, Азмун в касание сильно пробил в правый угол ворот, но в створ попасть Сердар не смог. Шатов с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Олег попытался выполнить подачу к дальней штанге, но мяч срезался у него с ноги и полетел точно в руки Баклову.

Последний раз эти коллективы состязались друг с другом 2 марта 2019 года в рамках 18-го тура РПЛ. «Сине-бело-голубые», выступавшие на выезде, с минимальным счетом обыграли соперника и увезли из Екатеринбурга 3 очка. Единственный гол в матче на свое имя записал иранский нападающий Зенита, Сердар Азмун, распечатавший ворота «шмелей» в конце первого тайма.«Урал» никогда не обыгрывал «Зенит», но смогут ли хозяева 6 октября прервать традицию – мы подготовили свой прогноз. Ждать ли сенсации?

На 30 мин. Оздоев забивает гол и счет становится- 0:2: Оздоев выиграл борьбу за мяч на половине поля "Урала", далее Магомед разыграл небольшую комбинацию с Азмуном, немного даже Шатов успел отметиться, а затем уже Оздоев был выведен на пустые ворота, чтобы забить свой заслуженный гол. Пока очень легко "Зенит" за счёт класса ведёт в счёте, всё движется к тому, что на перерыв команда Сергея Семака уйдёт в качестве лидера. Караваев с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Дзюба сразу же в касание отдал мяч Шатову, но Олег в борьбе с Арояном не смог войти в штрафную площадь.Одну минуту добавил Николай Волошин к основному времени первого тайма.

Звучит свисток о завершении первого тайма. Пока питерский "Зенит" в Екатеринбурге очень уверенно переигрывает "Урал" 2:0. По игре команда Сергея Семака смотрится намного лучше, если во втором тайме гости не потеряют концентрацию, скорее всего, "Урал" уже этот матч не спасёт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Урал" сейчас кардинально изменить ход встречи, для этого команде Дмитрия Парфёнова необходимо начать как можно больше атаковать и значительно чаще бить по воротам, Михаил Кержаков один раз сыграл неуверенно, был всего один удар в створ ворот "Зенита", а поэтому голкипера питерского клуба нужно чаще проверять выстрелами из-за пределов штрафной площади. Азмун получил мяч от Дзюбы в центре штрафной площади, но в окружении защитников "Урала" Сердар также быстро потерял мяч. Игроки "Урала" пока контролируют мяч в центре поля, но вот дальше пройти команде Дмитрия Парфёнова очень тяжело.

На 60 мин. случился автогол от Олега Шатова 1:2:"Урал" активно поддавил "Зенит" сейчас. Ещё два угловых удалось заработать команде Дмитрия Парфёнова. Эль Кабир первую подачу на ближнюю штангу выполнил не очень хорошо, а вот со второй попытки мяч был послан в центр штрафной площади, Бикфалви головой сбросил мяч к линии вратарской, Шатов неудачно подставил ногу и в итоге срезал мяч в левый верхний угол ворот

На 64 мин. Сердар Азмун забивает гол и счет становиться 1:3: Оздоев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Баклов грубо ошибся при игре на выходе, Азмун в итоге оказался перед пустыми воротами и спокойно головой отправил мяч в сетку.

Аугустыняк вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Эль Кабир в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Угловой у ворот "Урала". Дриусси выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной, оттуда по воротам пробил Оздоев, мяч зацепил игрока "Урала" и ушёл на очередной корнер. Эль Кабир с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кержаков на этот раз очень хорошо сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

«Зенит» вполне достойно проводит сезон и несмотря на то, что подходит к 12-му туру на пятой строке в таблице, от лидера ЦСКА от отстает всего на два балла. В последней встрече Премьер-Лиги команда Сергея Семака проиграла 0:1 «Локомотиву», но уже через несколько дней полностью оправдала прогнозы болельщиков в Лиге Чемпионов, обыграв 3:1 «Бенфику»

Бикфалви с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Погребняк вновь не смог пробить по воротам, но Павел при этом выполнил передачу в центр штрафной площади, Егорычев пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.Чуть ранее Дриусси ворвался в штрафную площадь, но удар у Себастьяна в левый угол ворот не получился, Баклов довольно спокойно забрал мяч в руки. Три минуты добавил Николай Волошин к основному времени матча. Звучит финальный свисток. «Зенит» одерживает уверенную победу, набирает 26 очков.