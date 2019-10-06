ФХР подтвердила смерть 29-летнего хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

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6 октября 2019, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила смерть хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна. Спортсмен скончался в возрасте 29 лет. Хоккеист был серьезно болен. В 2018 году медики диагностировали Самвелу Мнацяну рак.

«Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», - сообщается в аккаунте ФХР в Тwitter.

В августе прошлого года в «Сибири» сообщили, что у нападающего Самвела Мнацяна обнаружили онкологическое заболевание, ему необходимо срочно лечиться.

Хоккеист за свою карьеру выступал за «Авангард», «Кладно» (Чехия), «Арлан и «Барыс» (Казахтстан), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Адмирал» Владивосток.

5 октября ХК «Авангард» в Twitter сообщил о смерти Самвела Мнацяна. Но в «Сибири» эту информацию опровергли, сообщив, что хоккеист находится в тяжелом состоянии.

Вскоре в тот же день ФХР сообщила о смерти хоккеиста.

Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг.



1990-2019. Спи спокойно, Самвел. Мы будем помнить.???????? pic.twitter.com/XO6CtPsD7j — Хоккей России (@russiahockey) 5 октября 2019 г.