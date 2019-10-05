Врач Васильков: Место травмы Малкома, действительно, очень «сопливое»

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5 октября 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

sports.ru

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Малком не играет из-за травмы, которая называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Еженедельник «Аргументы недели» попросил прокомментировать эту информацию бывшего врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова.

«Это действительно очень «сопливое» место, которое довольно трудно и долго заживает, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков. – Это переход мышцы в сухожилие. Проблема в том, что там плохое кровоснабжение. Лечение занимает где-то 2-2,5 месяца. Очень кропотливое. Это и физиотерапевтические процедуры, и лечебный массаж, и электростимуляция – много чего делают. Тут торопиться нельзя. Все-таки 40 миллионов за парня заплатили! Раньше выйдешь, не дай бог рецидив, будет настоящая катастрофа. Скажет: что это за врачи! Лучше перебдеть, чем недобдеть».