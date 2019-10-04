Евгения Медведева стала победительницей международного турнира в Китае

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4 октября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру стала победительницей международного турнира Shanghai Trophy в Китае. Соревнования проходили в Шанхае.

Женя Медведева набрала 72,16 за короткую программу и стала лидером турнира. Но в произвольной программе уступила представительнице Южной Корее Лим Ын Су.

За произвольную программу россиянке поставили 121,77 и в итоге у Медведевой 191,78 балла. Второе место заняла казахстанка Элизабет Турсынбаева (186,09). Третье место досталось Лим Ын Су.

Ранее 14 сентября Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classics International, проходившем в Канаде. Россиянка уступила 17-летней японской фигуристе Рике Кихире. Третьей стала Лим Ын Су.

Евгения Медведева до переезда тренироваться в Канаду занималась с Этери Тутберидзе и стала двукратной чемпионкой мира и Европы, на Олимпиаде-2018 уступила Алине Загитовой и стала второй.