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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым
фото: pixabay.com

В Сети опубликовали видео конфликта между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в одном из ресторанов Москвы.

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Кокляев и Емельяненко устроили потасовку в московском ресторане

Известно, что спортсмены не притронулись к друг другу, но получили небольшие травмы. Кокляев получил рассечение брови из-за неудачного удара козырьком своей же кепки. А дело всё в том, что пауэрлифтер бросил в соперника бейсболку, на что тот ответил взаимным ударом, пишет Sport-express.ru.

Видео с места потасовки опубликовано в Twitter.

Напомним, что спортсмены конфликтуют с марта текущего года, но до этого выясняли все отношения только в Сети.

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