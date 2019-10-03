Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым

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3 октября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сети опубликовали видео конфликта между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в одном из ресторанов Москвы.

Кокляев и Емельяненко устроили потасовку в московском ресторане

Известно, что спортсмены не притронулись к друг другу, но получили небольшие травмы. Кокляев получил рассечение брови из-за неудачного удара козырьком своей же кепки. А дело всё в том, что пауэрлифтер бросил в соперника бейсболку, на что тот ответил взаимным ударом, пишет Sport-express.ru.

Видео с места потасовки опубликовано в Twitter.

Напомним, что спортсмены конфликтуют с марта текущего года, но до этого выясняли все отношения только в Сети.