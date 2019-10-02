Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Владимир Гришин: Примерно так же, как Кононова, в 2006-м фанаты убирали Старкова

, 12:52 [ «Аргументы Недели», ]

Президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» отставку тренера «Спартака» Олега Кононова. 

 «Раньше болельщики тренерам «Спартака» не устраивали таких обструкций, как сейчас Кононову, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин («Майор»). - Чего там говорить, не получилось у него в «Спартаке». Я к Кононову отношусь нормально и понимаю ситуацию, в которую он попал. Все сложилось для него  очень неудачно. И комплектация команды происходила, когда уже сезон начался. Ситуацию он уже переломить не мог.

Слишком уж мягкий по характеру. Нужно было какие-то дополнительные включать ресурсы, а их не было. Некоторое время держал удар, но только потому, что его поддерживали руководители клуба… А круче обструкции, конечно, не было. Правда, в свое время, в 2006-м, съедали примерно таким же образом Старкова. Так же отдельные болельщики – не все, а самые, скажем так, активные - убирали тренера. Тоже грязи было много, был и мат, не скажу, больше или меньше. Просто сейчас в этом плане стало намного, скажем так, вольнее. Даже молодая пара идет - общаются матом. Как бы нормой мат стал. Поэтому и на трибунах такая ерунда». 

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Рады.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

//новости ан

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в онкоцентре имени Блохина обсуждаться на совещании в среду, 2 октября, у президента России…

В соцсетях обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского в Пермском крае."Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили…

Убийтый в Москве следователь центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин занимался расследованием дела о хищении денег, которые были…