Владимир Гришин: Примерно так же, как Кононова, в 2006-м фанаты убирали Старкова

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2 октября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» отставку тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Раньше болельщики тренерам «Спартака» не устраивали таких обструкций, как сейчас Кононову, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин («Майор»). - Чего там говорить, не получилось у него в «Спартаке». Я к Кононову отношусь нормально и понимаю ситуацию, в которую он попал. Все сложилось для него очень неудачно. И комплектация команды происходила, когда уже сезон начался. Ситуацию он уже переломить не мог.

Слишком уж мягкий по характеру. Нужно было какие-то дополнительные включать ресурсы, а их не было. Некоторое время держал удар, но только потому, что его поддерживали руководители клуба… А круче обструкции, конечно, не было. Правда, в свое время, в 2006-м, съедали примерно таким же образом Старкова. Так же отдельные болельщики – не все, а самые, скажем так, активные - убирали тренера. Тоже грязи было много, был и мат, не скажу, больше или меньше. Просто сейчас в этом плане стало намного, скажем так, вольнее. Даже молодая пара идет - общаются матом. Как бы нормой мат стал. Поэтому и на трибунах такая ерунда».