Сын олигарха Никита Мазепин сбил двух человек

//Спорт 13+

30 сентября 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Российский гонщик Никита Мазепин на "Формуле-2" соревновался с Джеком Эйткеном за лидерство. На первом круге в Сочи произошло столкновение гоночных болидов россиянина и англичанина. В результате аварии на повороте трассы, гонщики выехали за её пределы, где плохо подготовленный гламурный сын акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина в шлеме с окантовкой Swarovski и узором от яиц Фаберже зацепил машину японского гонщика Мацушиты.



Как пишет портал "Моторспорт", сложная авария привела японского спортсмена на больничную койку, а Мазепин был наказан. Последнее столкновение произошло из-за потери управления машиной русским гонщиком.



Авария остановила гонки на один час. Организаторы соревнований сообщили, что пилоты не пострадали, однако японский спортсмен находился до утра следующего дня в больнице города Сочи. Он прошёл несколько обследований. Российский спортсмен был признан виновным в аварии, за что его понизили в рейтинге на несколько позиций.



