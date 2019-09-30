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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Сын олигарха Никита Мазепин сбил двух человек

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Российский гонщик Никита Мазепин на "Формуле-2" соревновался с Джеком Эйткеном за лидерство. На первом круге в Сочи произошло столкновение гоночных болидов россиянина и англичанина. В результате аварии на повороте трассы, гонщики выехали за её пределы, где плохо подготовленный гламурный сын акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина в шлеме с окантовкой Swarovski и узором от яиц Фаберже зацепил машину японского гонщика Мацушиты.

Как пишет портал "Моторспорт", сложная авария привела японского спортсмена на больничную койку, а Мазепин был наказан. Последнее столкновение произошло из-за потери управления машиной русским гонщиком.

Авария остановила гонки на один час. Организаторы соревнований сообщили, что пилоты не пострадали, однако японский спортсмен находился до утра следующего дня в больнице города Сочи. Он прошёл несколько обследований. Российский спортсмен был признан виновным в аварии, за что его понизили в рейтинге на несколько позиций.

ПВ

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