«Локомотив» был лучше «Зенита» - 1:0

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28 сентября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

фото: pixabay.com

Сегодня, 28 сентября в Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово состоялся центральный матч 11-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Арбитр поединка Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ключевой матч тура!

И те и другие побеждают не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов! Хозяева потеряли из-за травм братьев Миранчуков, но быстро влился в команду Жоау Мариу, а опорники Баринов и Крыховяк показывают просто космический уровень игры.

Всего этого вполне достаточно, чтобы навязать борьбу Питеру. К тому же, не забудем, что один матч в году «Локомотив» уже взял. Сможет ли Семин остановить лидера на своем поле еще раз? Обе команды показывают в последних матчах результативную игру и практически не уходят с поля без голов. Нас ждут яркие дуэли Дзюбы против обороны «Локо» и быстроногого Смолова против плотной защиты «Зенита».

Под вопросом участие в матче Сердара Азмуна, а иранец, хоть много и мажет, но свои шансы имеет в каждой игре. И Азмун, и Дриусси сегодня в стартовом составе "Зенита", хотя оба получили повреждения. Как сказал до игры Сергей Семак, им обоим надо набирать кондиции, поэтому сыграют столько, сколько смогут. Риск? Скорее всего да.

«Локомотив» с 20 очками занимает пятое место в чемпионате России. На счету «железнодорожников» 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. «Зенит» набрал 23 очка и расположился на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. На счету команды Сергея Семака 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

Встречу чемпиона и серебряного призера прошлогоднего первенства по праву можно считать одной из определяющих в битве за титул. В последние два года именно «Зенит» и «Локомотив» выигрывали чемпионат страны. Естественно, что ни Сергей Семак, ни Юрий Семин не собираются снижать темпы и будут всеми силами бороться за трофей.

Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "Зенит"! В бирюзовой форме гости сыграют, а "Локомотив" в белой форме с зелёными вставками. И сразу пауза у нас. Оздоев получил неприятный удар, в итоге вынуждены врачи "Зенита" появиться на поле.Довольно спокойно наша игра начинается. Футболисты "Зенита" стараются мяч контролировать, но пока это лишь в разведывательном ключе проходит.Здесь все решится в противостоянии в середине поля. Сумеют ли Крыховяк с Бариновым зацементировать опорную зону, как это было в прошлых матчах? Учитывая форму обоих – это вполне реально. «Зениту» придется сложно, хоть он и приехал в Москву за тремя очками. В последнее время Юрий Сёмин и Сергей Семак проявляют тактическую гибкость, которая приносит успехи в важных матчах. Благодаря ей мы увидели один из самых удачных стартов России в Лиге Чемпионов. В преддверие очередного евротура тренеры и их команды встретятся, чтобы выяснить, кто сейчас достоин лидерства в чемпионате России . Длинная передача вперёд на Дзюбу, Артём скинул мяч Азмуну, который на приёму рукой себе немного подыграл. Арбитр всё увидел, игру остановил.

Футболисты "Локомотива" стараются высоко прессинговать соперника, Игнатьев против Дриусси правила нарушил в центре поля. Офсайд был у "Зенита" на левом фланге, ассистент арбитра на линии поднял флажок, но вот Вилков задумался, не сразу дал свисток. Не спать, судья! Пока не самый зрелищный поединок мы наблюдаем. Ни единого момента не было, ударов по воротам толком нет, много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника. Очень много фолов на первых минутах, Крыховяк уронил Азмуна. В первую очередь, именно "Локомотив" частенько правила нарушает. Но и мяч пока в основном у гостей держится.

Неплохая атака "Зенита". Караваев подключился по правому флангу, навесил в штрафную площадь, но получилось высоковато. Не смог никто до мяча добраться. Навес повторился уже слева, теперь уже Гилерме сыграл руками.Середина первого тайма, пока ничего на поле не происходит, отдыхают вратари.После первой подачи москвичей мяч смог выбить из своей штрафной площади Ракицкий, но затем атака "Локомотива" продолжилась, Крыховяк забежал по левому флангу, навесил, точно в руки Лунёву получилось.

На 28 мин. перекладина! Вот это момент! Классно сделано! Жоау Мариу забросил мяч в штрафную, а Смолов головой выполнил ответную скидку! Мариу принял мяч на линии штрафной площади, а вторым касанием здорово пробил с лёту! Лунёв не дотягивался, но каркас выручил.Смогли перехватить футболисты "Локомотива" инициативу у соперника, и теперь уже игроки "Зенита" больше на своей половине поля без мяча играют. Рыбус по левому флангу прорвался, навесил в центр штрафной площади, но слишком низко. Точно на голову Ивановичу мяч прилетел, он его выбил от своих ворот подальше.

Семак вышел к бровке поля. Чувствует наставник "Зенита", что "Локомотив" инициативу перехватывает. Надо что-то менять.Чувствуется, что на поле жарко, но вот остроты не хватает.Перехватили мяч игроки "Локомотива" и провели быструю атаку. Смолов сместился слева к линии штрафной площади и нанёс удар с ходу. Получилось не очень сильно, Лунёв мяч в руки поймал.

На 38 мин Федор Смолов забивает гол -1:0 :Всё к тому и шло! Жоау Мариу отобрал мяч у Дриусси, выполнил зрячий навес в штрафную площадь, где Лунёв ошибся на выходе, Ракицкий проиграл борьбу Смолову, и форвард головой отправил мяч в пустой створ!

Просят игроки "Зенита", что Вилков обратился за помощью VAR. Было очень похоже, что Жоау Мариу отобрал мяч у Дриусси с нарушением правил. Но как мне кажется, аргентинец сам зацепился ногой за оппонента. Ждём Вот так вот! Посмотрел Вилков кино и решил, что нарушение правил со стороны Жоау Мариу было. Гол отменён! И кстати говоря, сам судья этот эпизод видел буквально в метре от себя, и тогда сразу показал, что фола не было. 2-1 по ударам у нас, 1-0 по ударам в створ. Пока очень закрытая игра, судя по этим цифрам.

3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.Ракицкий чисто отобрал мяч у Баринова, сорвав атаку "Локомотива". И тут же звучит свисток. 0:0, зрелищности мало, были лишь один опасный момент у Жоау Мариу и один отменённый гол Фёдорва Смолова. У "Зенита" пока не густо. Отдыхаем!

Во 2-ом тайме на 48 мин. Крыховяк забивает гол -1:0: Великолепный дальний удар удался Крыховяку! Смолов отыграл на Гжегожа, Барриос не успел помешать и накрыть, в итоге мяч после отличного удара с отскоком от газона влетел в притирку со штангой ворот Лунёва!Справедливость восторжествовала, "Локомотив" смотрелся опаснее соперника, в итоге гол свой всё-таки забил. А вот "Зенит" по-прежнему впереди никакой.

Футболисты "Зенита" контроль над мячом наладили, но в основном держат его на своей половине поля, даже Лунёва подключая. Пошла атака у "Зенита", Жирков подключился по левому флангу, простреливал низом в штрафную площадь, но точно в ногу игроку "Локомотива" получилось. Отбились хозяева.

Довольно высоко "Локомотив" старается прессинговать соперника! Не так просто гостям выбраться со своей половины поля, даже через вратаря им пришлось сыграть.Навес с левого фланга в штрафную площадь "Зенита", Ракицкий до мяча добрался, остановил его, а Иванович вынес. Но "Локомотив" продолжает атаковать!Жемалетдинов нарушил правила недалеко от штрафной площади соперника, досталось Дугласу. Надо успокоиться "Зениту" и подумать, что делать дальше. Пока плачевно, мягко скажем. Дуглас Сантос подключился по левому флангу, прострелил от лицевой на ближнюю штангу, где Дзюба ногу подставил, но его накрыл Чорлука. Не дошло дело до удара.Гилерме в игру вступил в коем-то веке. Это Дриусси навешивал в штрафную площадь, но получилось слишком высоко и прямо в руки вратарю "Локомотива". У Дзюбы шансов не было дотянуться. Около получаса до конца второго тайма. Старается "Зенит" перехватить инициативу. Мяч больше у гостей сейчас держится. Жирков слева отыграл на Дугласа Сантоса, а тот без сопротивления навесил точно в руки голкиперу "Локомотива". Не получается у "Зенита" обострить.

Надо сказать, что "Локомотив" после забитого мяча решил опуститься к своим воротам. Контролирует сейчас "Зенит" ход поединка, но пока без особого давления.И вновь навес в штрафную площадь "Локомотива", но Дзюба до мяча никак добраться не может.Жирков здорово на левом фланге обыграл соперника, простреливал от лицевой линии, а на ближней штанге не смог обработать мяч Кузяев, пропустив под ногой.Мак неплохо пробил низом из-под защитника в ближний угол, но получилось не очень сильно, смог Гилерме мяч остановить. Начинает что-то получаться у "Зенита", но пока этого мало.

Кузяев получил мяч на левом фланге, навесил в штрафную площадь, отбивается "Локомотив". Летит время для футболистов гостей."Зенит" активный отрезок в атаке провёл, но оборона "Локомотива" справилась со всеми подачами и прострелами.Две минуты добавлены к основному времени второго тайма. Всего три замены были, да и остановок не было.

На 90 мин. Роберт Мак забивает ответный мяч и счет становиться 1:1:Лунёв пошёл в чужую штрафную , в итоге остался после розыгрыша, навесил в штрафную площадь, и после серии передач Мак мощным ударом отправил мяч в угол ворот "Локомотива".А ведь Сутормин рукой подыграл себе в штрафной площади! VAR будет!Вилков сбегал посмотрел кино, гол отменён! Зря радовались тренеры и болельщики "Зенита", гола тут нет! Была игра рукой у Сутормина!!!

Матч окончен ! Сергей Семак после свистка пошёл беседовать с судьями, но сегодня Вилков на самом деле отработал весьма неплохо. Но ему помог VAR. Был один спорный момент в начале поединка, когда были нарушены правила в штрафной на Оздоеве. Это, пожалуй, единственное, к чему можно предъявить претензии.

"Зенит" провёл бездарный поединок в Москве и заслуженно проиграл "Локомотиву", который сегодня был лучше и набрал 23 очка, столько же и у «Зенита».