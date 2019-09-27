Какой клуб возьмет освобожденного по УДО Павла Мамаева

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27 сентября 2019, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Футболист Павел Мамаев, освобожденный на прошлой неделе из колонии по УДО, в футбольный клуб "Краснодар" не вернется. Бывший полузащитник этого клуба в ближайшее время может подписать контракт с ФК "Ростов", - сообщает портал "Чемпионат".

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По информации издания, переговоры между представителями "Ростова" и Мамаева сейчас находятся в завершающей стадии.

Предположительно, контракт с 31-летним футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"Спорт-Экспресс" пишет, что днем ранее Павел Мамаев должен был пройти медицинский осмотр в московском "Динамо", но проверка не состоялась из-за "неопределенной ситуации в клубе".

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым на прошлой неделе по соглашению сторон. Полузащитник играл за краснодарский клуб с 2014 года. С командой он дважды выигрывал бронзу чемпионата России.

Ранее Мамаев выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА. С 2009 по 2016 год Мамаев играл за сборную России, проведя в ее составе 15 матчей.

Вместе с игроком "Зенита" Александром Кокориным Мамаев отбывал наказание за участие в драках в центре Москвы в октябре прошлого года. В середине сентября их выпустили из колонии по УДО.

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