Шпрыгин: Приглашать нового тренера в «Динамо» – это менять шило на мыло

//Спорт 13+

25 сентября 2019, 08:54 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин (Каманча)

ФК «Динамо» сделало заявление, что до зимней паузы не намерено менять тренера Дмитрия Хохлова. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин (Каманча)

«Болельщики, как всегда, на эмоциях, не довольны, считают, что Хохлов не справился и должен уйти. А лично я – Александр Шпрыгин - согласен с мнением клуба: пусть, по крайней мере, до Нового клуба спокойно работает, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин (Каманча). - И надо прекратить все спекуляции! Я считаю, что команда в том виде, каком она есть (насколько я в футболе понимаю) – с ней невозможно сделать чудеса. Можно спорить, целесообразны ли были те или иные трансферы в летнее окно, но в итоге мы имеем тот набор футболистов, который имеем. И чтобы взять и оперативно сделать из этих людей хорошую сбалансированную команду – с этим не справится ни один, даже самый великий тренер в мире. А все эти разговорчики и утки через СМИ о том, что ведутся переговоры с одним, с другим, Карреру хотят пригласить… А что Каррера! Он после «Спартака» полтора года безработный сидит! Никому не нужен. Все это называется - менять шило на мыло. А насчет того, что в «Динамо» кризис – считаю, нет никакого кризиса! Хотя бы потому, что у «Динамо» новый стадион, началась посещаемость под двадцатку, в Химках ходили несчастные две тысячи. А ведь выросло целое поколение ребят, которые никогда не были на родном стадионе «Динамо». Там проходят сейчас по пять матчей в неделю – футбол, хоккей. Есть мощный спонсор, он же собственник – банк ВТБ, у которого стратегия на лет пять, гарантирован бюджет. Деньги есть. А игра придет!»