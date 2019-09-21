«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

//Спорт 13+

21 сентября 2019, 22:31 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

yandex.ru

Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв (г. Москва.) «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром». В середине августа питерцы забуксовали, позволив подобраться преследователям, но, кажется, сейчас всё в порядке.

«Сине-бело-голубые» до перерыва победили «Спартак» (1:0), после него – «Арсенал» (3:1). Во вторник команда Сергея Семака в Лиге Чемпионов сыграла вничью с «Лионом» (1:1). По качеству игры «Рубин» выдал очень хороший старт: он много атаковал и на равных рубился с грандами. Но потом команду Романа Шаронова подкосило, и она выдала серию из трех поражений подряд. Два из них – от аутсайдеров текущего сезона «Сочи» (0:3) и «Оренбурга» (1:2). При этом, нельзя сказать, что спад был неожиданным – игра казанцев постепенно теряла яркий оттенок.

Перед матчем состоялась минута молчания, в память о ушедшем из жизни на минувшей недели Фернандо Риксене, который выступал за "Зенит" на протяжении трёх лет.

Игра началась, с взаимных атак команд, но без обострения,после подачи с углового Плиев в центре штрафной толкнул в спину Ивановича. Дриусси выполнил подачу в центр штрафной, Дюпин выбежал из ворот и кулаком выбил снаряд за пределы штрафной. Зенитовцы прессингуют, много борьбы по отбору мяча, ищут свободные зоны, используют разрезающие кроссы с флангов в штрафную соперника. Смольников снова с правого фланга прострелил на край штрафной, но там мяч попал в пятку Дриусси и полетел на бровку к Денисову. Зенитовцы завладели мячом и проводят серию атак. Ракицкий сыграл налево на Дугласа Сантоса, который решил пойти вперёд, но наткнулся на соперника и выполнил передачу поперёк поля на Оздоева. Смольников выполнил передачу вперёд по правой бровки на Шатова, но вышло слишком сильно и круглый прилетел к Башкирову.Дзюба сместился на левый край, выполнил подачу в центр штрафной, где Дюпин на выходе зафиксировал футбольный снаряд.Зенитовцы владеют игровым преимуществом. Дюпин быстро ввёл мяч в игру и мяч от Башкирова полетел к Барриосу, который быстро сыграл на Ивановича, который оставил сферу Дзюбе и тот ударом с 11-метровой отметки отправил мяч в сетку ворот, но позже был зафиксирован офсайд у двух игроков "Зенита".Дюпин ошибся с вводом мяча снова, Кузяев сыграл на Дзюбу, который вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.»Зенит» доминирует на поле и не прекращает осаду ворот «Рубина».Дзюба сыграл пяткой под забег Смольникова в лицевую, но Дюпин выбежал из ворот и в падении выбил сферу за боковую линию. Данченко пошёл вперёд, выполнил подачу в район 11-метровой отметки, где Могилевец выиграл верховое единоборство и головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

Дриусси оказывают медицинскую помощь в центре поля, пострадал он в одном из столкновений. Дзюба поставил корпус защитнику, сыграл на Дриусси, который отправил мяч в дальний угол штрафной, а арбитр отменил гол из-за положения "вне игры" у форварда "Зенита". Кузяев сыграл на Шатова, который из центра поля убежал в штрафную "Рубина", вышел 1 на 1 с Дюпиным, пробил по воротам и мяч от голкипера "Рубина" вылетел за пределы поля. А ко второму тайму арбитр компенсирует 3 минуты. Звучит свисток на перерыв.

Во 2-ом тайме произошла замена в составе "Зенита": Алексей Сутормин вышел на поле вместо Себастьяна Дриусси.Дзюба нанёс удар по воротам из центра штрафной, но Дюпин в падении фиксирует игровой снаряд. Защитники "Зенита" снова берут игровой снаряд под свой контроль, Иванович делает длинную передачу вперёд на Смольникова, но Плиев был быстрее и сыграл назад на Дюпина. Шатов сыграл на угол штрафной на Дзюбу, который оказался в положении "вне игры". Кузяев в прессинге перехватил мяч у углового флажка на левом фланге, сыграл в штрафную на Дзюбу, который хотел сыграть пяткой на партнёра, но получилось неточно.

На 56 мин Бронислав Иванович забивает гол: Шатов выполнил подачу в центр штрафной, где Иванович выиграл верховое единоборство, который головой переправил мяч в сетку ворот, счет открыт 1:0 повели питерские Снова защитники "Зенита" спокойно перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, подключая к этому Лунёва. Оздоев выполнил подачу в центр штрафной, откуда Дзюба пробил по воротам, но арбитр снова у него зафиксировал офсайд. Ракицкий выполнил подачу в штрафную, Дзюба скинул мяч на Кузяеву, который пробил намного выше перекладины.

На 65 мин.Алексей Сутормин забивает гол: Кузяев перехватил мяч, сыграл на Дзюбу, который в штрафной завозился с мячом, сыграл на Оздоева, тот выполнил подачу в штрафную и Сутормин выпрыгнул выше всех, и головой переправил сферу в сетку ворот и счет становится 2:0 в пользу зенитовцев.Снова защитники "Зенита" после второго забитого мяча продолжают контролировать сферу на своей половине поля. Барриос делал проникающую передачу в штрафную на Дзюбу, но мяч застрял в ногах защитников "Рубина", который выбили сферу в центре поля. Кузяев сделал рывок по левому краю, с острого угла пробил по воротам после передачи Сутормина, но снаряд влетел в сетку с внешней стороны.

На 75 мин. Алексей Сутормин делает дубль: Лунёв сильным ударом отправил мяч вперёд, Сутормин сбросил мяч Кузяеву, который пробежал по правому флангу, выполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч полетел к угловому флажку, где Дзюба оттолкнул Данченко от снаряда, продвинулся к штрафной, навесил на дальнюю штангу, откуда Сутормин вколотил сферу в сетку ворот-счет становится 3:0. Вторая замена в составе "Зенита": Роберт Мак выходит на поле вместо Далера Кузяева.

На 81 мин. Роберт Мак забивает гол. Провели быструю атаку питерцы, Шатов сыграл на Дзюбу, который сделал пас на край штрафной Маку и тот сильным ударом низом в дальний угол, отправил круглого в сетку ворот, счет становится разгромным 4:0Защитники "Рубина" после розыгрыша мяча в центре поля, продолжили спокойно перекатывать сферу там. Дзюба прострелил с правого фланга в штрафную, Мак в касание пытался переправить сферу в сетку ворот, но снаряд вылетел за пределы поля.

На 88 мин. Олег Шатов забивает гол: Плиев неточно выбил мяч из своей штрафной, Оздоев перехватил мяч, сыграл на Дзюбу, который оставил мяч Маку, тот прострелил на дальнюю штангу, откуда Шатов вколотил сферу в сетку ворот и счет становится неприличным-5:0!

На 90 мин Дзюба забивает 5-й гол в ворота «Рубина»:Ракицкий перевёл мяч на правую бровку Маку, тот сыграл на линию штрафной Дзюбе, Уремович потерял позицию и форвард "Зенита" сильным ударом отправил круглого в сетку ворот-5:0 !!!Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует победу "Зенита" над "Рубином".

«Зенит» набирает 23 очка и пока занимает первое место в турнирной таблице.