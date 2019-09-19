Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

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19 сентября 2019, 19:46 [«Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому боксу, первым вице-президентом Федерации тайского бокса России Григорием Дроздом. Спортсмены рассказали детям о том, как справлялись с трудностями, ответили на вопросы будущих чемпионов и передали музею свои трофеи и личные вещи.



Встречи со спортсменами в Государственном музее спорта с некоторых пор проходят по-домашнему. В маленьком зале, украшенном трофеями звезд самых разных видов спорта, подростки рассаживаются по местам и дожидаются начала. Первую в этом учебном году «Экскурсию со спортсменом» открыла директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. Она вручила многократной чемпионке России подарок: мини-копию одной из 30 картин выставки фестиваля «Лица TAFISA» с её изображением. Также Елена рассказала «АН» о самом проекте: «Экскурсия создана для того, чтобы дети всей страны могли пообщаться с чемпионами близко и поняли, что звезды спорта на самом деле среди нас. Так школьники узнают о трудностях, эмоциях и хитростях своих кумиров. Самое главное, что после этого подростки понимают: перед ними сидит такой же человек, а его пример показывает, нет ничего невозможного».



После приветствия началось самое интересное: Юлия Березикова и Григорий Дрозд рассказали о самом важном в спорте, своих режимах дня, питании и восстановлении после тяжелых боев, а также поделились историями из жизни. Так Юлия поведала, что в детстве её мама не хотела отдавать дочь в спорт, а в школе у неё было прозвище «Геркулес»: «Для профилактики мама отдала меня на танцы и в музыкальную школу, боялась, что я буду драться со всеми, как пацан. Папа утверждал, что спорт его не интересует, главное – учеба. Тем не менее, родители всегда участвовали в моей жизни и поддерживали меня. Кстати, еще мне повезло с учителем физкультуры, я была в спорт-классе и, когда мы приходили в новую секцию, он всегда вызывал меня и говорил: «Вот про эту девочку я рассказывал». Было приятно».



Григорий тоже с теплотой вспоминал детство и поделился самым главным советом в своей жизни: «Мама всегда учила меня быть честным и достойным человеком. Это сформировало мое будущее поведение, в частности как спортсмена. Еще могу заметить, что она не была моим двигателем в плане спорта, а оставляла право выбора за мной. Я же всегда находил мотивацию. Это важно, чтобы ты всегда сам шел на тренировку и тебя никто не заставлял».



Оба спортсмена подчеркнули, что спорт, особенно тайский бокс, формирует и закаляет характер. Он воспитывает в человеке стремление идти к победе несмотря ни на что, и это помогает не только в спорте, но и в других областях жизни. Дети откликнулись охотно: активно задавали вопросы о том, как преодолевать себя, если нет результатов, спрашивали, как совмещать спорт и личную жизнь.



Юлия Березикова, много снимающаяся в кино, посоветовала старшеклассницам не забывать о том, что они девушки – ухаживать за собой и кокетничать, даже если выбрали неженский вид спорта. А Григорий Дрозд рекомендовал ребятам верить в себя и свою мечту.



В завершение брифинга спортсмены передали музею свои личные вещи. Юлия Березикова презентовала тренировочные перчатки для спаррингов 14 унций, в которых готовилась к самым главным боям в своей карьере – четверке сильнейших по К-1, чемпионату мира по тайскому боксу и профессиональным боям по боксу. Также она передала свои шорты, в которых участвовала в чемпионате мира по тайскому боксу в 2016 году в Швеции. После этого боя она решила завершить спортивную карьеру.



Григорий Дрозд подарил музею свою самую важную награду за победу в чемпионате мира по боксу. В 2014 году чемпион мира по версии WBC поляк Кшиштоф Влодарчик по кличке «Дьявол» уступил свой пояс россиянину. До Григория трофеем владели три человека. Также чемпион отметил, что сделает все, чтобы пояс остался в музее навсегда.