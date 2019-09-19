«Байер» терпит поражение на своем поле от «Локомотива» 1:2

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19 сентября 2019, 07:37 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

stav.kp.ru

Сегодня, 18 сентября в г. Леверкузен на стадионе «Бай-Арена» местный «Байер» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Главный арбитр поединка Павел Рачковски (Польша). Это первая встреча этих коллективов "Локомотив" из четвёртой корзины угодил в сложнейшую группу с “Атлетико” “Ювентусом” и “Байером”, «железнодорожники» озадачились, но тем не менее сдаваться без борьбы не собираются.

Никто не верит успешную осень для команды Юрия Сёмина. В прошлом сезоне они проиграли 5 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. И как же не вовремя вылетели оба Миранчука – именно перед матчем, от которого зависят перспективы «Локо» в еврокубках. Без одного Алексея было грустно, а в игре с «Сочи» травму получил Антон.

Игра началась с позиционных атак игроков «Байера». Дмитрий Баринов сыграл на опережение в центре поля, а затем еще и выбил мяч в чистом подкате у Та, досталось по колену полузащитнику "Локомотива", не может он самостоятельно подняться с газона. Появилась медицинская бригада на поле, оказали помощь Баринову, покинул он пределы поля, но всё-таки сможет продолжить игру.

Арангис получил мяч у пределов штрафной и выполнил разрезающую передачу на Хавеца, который пробивал с отличной позиции, но получилось слабо и прямо в руки Гилерме.

Сильная сторона «фармацевтов» - стандартные положения, но «железнодорожники» с их рослыми защитниками должны с ними справиться. А вот получится ли хорошо сыграть индивидуально против Кая Хаверца, Леона Бэйли, Чарльза Арангиса и Карима Беллараби с их-то скоростными качествами?

Прессингуют москвичи соперника на чужой половине поля, но пока что уверенно выходят через мелкий пас из обороны хозяева. Крыховяк жестко сыграл в центре поля против Арангиса, корпусом в спину толкнул поляк соперника, арбитр всё видел. Снова позиционно атакуют хозяева, очень много они держат мяч в первые минуты встречи, но до опасных моментов дело довести не удается.

На 16 мин. Крыховяк забивает гол: дождались своего шанса москвичи. Последовал перехват на чужой половине поля, далее выполнил Жоау Мариу проникающую передачу на Крыховяка, который выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл.И снова отличная атака "Локомотива", прорывался Смолов к воротам соперника, но его удар был заблокирован, а на подборе первым оказался Жемалетдинова, который выстрелил мимо ворот.

На 26 мин. случился автогол у Хеведоса: Ларс Бендер подключился к атаке, выполнил передачу в штрафную под удар Арангису, который пробивал в касание в левый угол ворот, подставил ногу Хеведес, а мяч закатился в противоположный от Гилерме угол, счет сравнялся 1:1. Обидный мяч пропустил "Локомотив", потому что шансов у немцев до этого момента даже не было. Нужно продолжать играть, шансы еще будут. Крыховяк отлично сыграл в отборе на чужой половине поля, а потом пробил по воротам из-за пределов штрафной точно в руки Градецки.

На 38 мин. Баринов забивает гол: а вот и второй раз срабатывает прессинг "Локомотива". Смолов пошел в прессинг на Градецки, который выполнил передачу точно на ногу Баринову, а Дмитрий с дальней дистанции в касание стрельнул по пустым воротам и попал — 1:2 повели «железнодорожники».

Проникающая передача в штрафную на Беллараби, который простреливал вдоль ворот, но в прекрасном подкате блокирует его передачу Чорлука. Угловой будет. К основному времени первого тайма добавлено две минуты.Угловой заработали хозяева. Бэйли выполнил подачу на ближнюю штангу, где совсем одного оставили Фолланда, а нападающий "Байера" просто не попал в пустой угол. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:2.

Во 2-ом тайме замена в составе "Байера". Вместо Леона Бэйли на поле появился Лукас Аларио.Игрок «Баера» Арангис зацепился за мяч на левом фланге атаки, здорово поставил спину Баринову, вынужден был фолить полузащитник "Локомотива". Заброс Фолланда в штрафную на Беллараби, который в касание прострелил на Хавеца, а Кай с убойной позиции не попал по воротам.Подача Беллараби с правого фланга, здорово играет на опережение Аларио и пробивает в ближний угол, но Гилерме спасает свою команду. Быстрая контратака "Байера", Беллараби выполнил подачу с правого фланга, где выиграл верховую борьбу Фолланд, но его скидка оказалась неточной, очень опасно было.Бендер выполнил подачу с правого фланга в штрафную соперника, где выиграл верховую борьбу Хавец, но пробил точно в руки Гилерме.Спасает свою команду Гилерме, проникающая передача в штрафную на Амири, который пробивал с убойной позиции по воротам, но отбивает перед собой голкипер "Локомотива", а потом еще успевает и выбить мяч на угловой. К основному времени матча добавлено две минуты. Звучит финальный свисток. Одерживают гостевую победу "железнодорожники", показав отличную игру против очень сильного соперника и набирают первые три очка.