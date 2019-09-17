Адвокат рассказала, почему Протасовицкого не выпустили из колонии вместе с Кокориными и Мамаевым

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17 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко рассказала, почему его не отпустили из колонии по УДО, как это произошло с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.

«Он и не должен был выйти сегодня, он находится в другой колонии вообще. Подавали на УДО, рассмотрение вопроса будет 24 сентября», - объяснила адвокат.

Прилипко отметила, что Протасовицкий оказался в колонии на неделю позже, чем трое остальных фигурантов дела. Кроме того, он находится не в белгородской колонии, а в брянской, передаёт life.ru. Также адвокат подчеркнула, что положение Протасовицкого лучше, чем было у Кокорина и Мамаева, а потому у суда нет оснований отказать ему в освобождении.