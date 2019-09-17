Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

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17 сентября 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, чем собирается заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.

Боец рассказал, что сейчас является студентом заочного отделения московского университета имени Плеханова и учится на четвёртом курсе, передаёт РенТВ. Нурмагомедов сказал, что многие студенты узнают его, когда он приходит сдавать сессию.

Хабиб заявил, что в качестве будущей специальности выбрал экономику, потому что хочет уметь грамотно и рационально распоряжаться деньгами, которые получает, будучи спортсменом.