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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

17 сентября 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, чем собирается заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.

Боец рассказал, что сейчас является студентом заочного отделения московского университета имени Плеханова и учится на четвёртом курсе, передаёт РенТВ. Нурмагомедов сказал, что многие студенты узнают его, когда он приходит сдавать сессию.

Хабиб заявил, что в качестве будущей специальности выбрал экономику, потому что хочет уметь грамотно и рационально распоряжаться деньгами, которые получает, будучи спортсменом.

АБ

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