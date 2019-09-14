Бышовец: Сборную надо омолаживать, но Жирков необходим

В интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец выразил мнение, что нынешнюю сборную надо формировать с прицелом на ЧМ-2022.

«Конечно, триумф нынешней сборной - громко сказано. Все-таки соперники были слабые. «Сан-Марино, Кипр, Шотландия, которая проигрывает Казахстану 0:4… А в матче с действительно серьезным соперником – Бельгией – мы проиграли 1:3», - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. - Да и, играя с Шотландией и Казахстаном, наша сборная испытывала определенные проблемы. Прежде всего, с реализацией голевых моментов. Но результаты, конечно, хорошие, практически вышли в финальную часть первенства Европы. А дальше какая стратегия? Везти эту команду на ЕВРО или решительнее омолаживать – с прицелом на чемпионат мира? Уместно вспомнить мой опыт. В 1990-м на исполкоме сборной СССР поставили задачу – выход в финальную часть чемпионата Европы. Это сделать было трудно - из группы выходила только одна команда, а конкурентом была Италия, но задачу мы выполнили. И все-таки, формируя команду, я абстрагировался от этого ближайшего результата – работа шла на перспективу: на ЧМ-94. И на чемпионате Европы в финальной части наша сборная была самой молодой. Может, это сказалось на результатах, к тому же мы приехали как сборная СНГ, без флага, без гимна… Но ставка была сделана на молодежь. И отборочные ЧМ-94 выиграли те самые молодые: Шалимов, Канчельскис, Колыванов, Кирьяков, Мостовой, Онопко… Эти ребята определяли игру сборной вплоть до чемпионата мира в Южной Корее… Омолаживать сборную надо, к тому же сейчас у нас как никогда очень приличная молодежная команда. Все имеют игровую практику в клубах. Это команда будущего. Кто-то вполне сможет в ближайшее время влиться в главную сборную. Но как быть, к примеру, с тем же Жирковым? Такие люди необходимы, нужны тем же молодым – как пример настоящего профессионализма. Это тот случай, когда возраст не помеха. Примеров предостаточно. Тот же Навас в сборной Испании, который играет кстати почти на такой же позиции, что и Жирков…».