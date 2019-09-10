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Регби – для настоящих играющих честно мужчин. Или почему надо сменить шефство над клубом «Регби-Кубань»

10 сентября 2019, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Регби – для настоящих играющих честно мужчин. Или почему надо сменить шефство над клубом «Регби-Кубань»
Фото: pixabay.com

Фейки (Что-либо лживое, не соответствующее действительности,
поддельное, вводящее в заблуждение) заполонили информационное
пространство. Государство вынуждено принять меры, защищающие нас от
вранья: появился Закон об  ответственности за распространение в интернете
и СМИ недостоверной общественно значимой информации. Увы, он не
останавливает. Потому, что ложь хорошо проплачивается.

Последнее время на Кубань полилась грязная информационная жижа,
словно прорвало канализационную трубу. Мутные ручейки запущены не
только из сайтов, что за бугром, на довольствии, например, один из Ирана, но
и через местных кубанских «живчиков», которых также поставили на
постоянный откорм для производства отхожей продукции.

Одна из публикаций, растиражированная на нескольких сайтах, нас
заинтересовала – речь шла о регби-клубе «Кубань». Приведем несколько
выдержек.

«Следуя традициям, прежнее руководство Кубани несколько лет
назад успешно запустило и реализовало программу по строительству 
спортивных площадок и комплексов по всему краю... Сегодня же, похоже, в
Краснодарском крае делается все для уничтожения массовой физкультуры
и спорта высоких достижений».

Скажем сразу, без политеса – враньё!

«Кубань занимает первое место в стране по организации
физкультурно-спортивной работы», - заявил министр спорта РФ Павел
Колобков, посетив в августе этого года Краснодар и Сочи.

Симптоматично, не правда ли – былая власть работала во сласть,
нынешняя – все рушит? Не выдают ли себя заказчики, появляется догадка,
кто стоит за появившимися мутными ручейками?

И в качестве «яркого примера» - о регби-клубе, о заботливом
инвесторе-олигархе и равнодушной краевой администрации.

«Теперь вот проблемы у регбийного клуба, - продолжим цитирование
интернет-издания, - когда 4 года назад у него образовался долг в 60
миллионов рублей, Вениамин Кондратьев обратился к Олегу Дерипаске, как к
крупному инвестору и земляку, за помощью. Было решено, что финансовая
поддержка клубу будет оказана администрацией края и бизнесменом в
равных долях. Меценат взятое обязательство выполнил. А вот руководство
края свои обещания не сдержало…»

И? Что последовало? Об этом в заметке ни слова. Пришлось
разбираться.

Сначала о меценатах и их бескорыстии, о благотворительности. Когда-
то, будучи при власти, в самом тесном контакте с первым лицом региона и от
того в силе, вице-губернатор, курирующая социалку и надзирающая за СМИ,
Галина Золина за чашкой чая в редакции одной из краевых газет откровенно рассказывала о сложностях в решении проблем, о благодетелях. Оказывается, бизнес далеко не бескорыстен, спонсируя что-либо. На просьбы властей откликается, но… Запрашивает в ответ столько, что оторопь берет. «Спонсоры и благодетели»? – Да они взамен такие преференции требуют: золотые участки у моря, лакомые кусищи в городах, тысячи гектаров черноземов … На рубль помогут, на десять возьмут. Но во всех СМИ профанфарят о благодеянии, «бескорыстные они наши»…

Далеко не все – Галицкие, вернее все – не Галицкие, он – единственный, кто на самом деле любит свою малую родину Кубань и родной Краснодар. И по зову своего сердца, своей души делает многомиллионные и миллиардные вложения в развитие столицы Кубани. Он не лезет в политику и не «расставляет кадры», не требует от губернатора назначить своего человека мэром Краснодара.

В Усть-Лабинском районе, откуда родом другой наш знаменитый
олигарх долларовый миллиардер Олег Дерипаска, возник кадровый
конфликт, рулящие здесь наместники олигарха (сам Олег Владимирович
высоко в Москве) хотят своего, нашептывают шефу… Народ мнения
другого. Это не единственное противоречие. Есть и другие
неудовлетворенные бизнес-аппетиты, в том числе и в столице Кубани, о чем
расскажем в следующих публикациях.

Поэтому-то демарш состоялся: регби-клуб отлучен от спонсорства.
Обиделись на администрацию, отказала в чем-то, считают, что при деньгах
имеют право заказывать музыку и под неё обязаны танцевать, но раз не
пляшут, то…

Отыгрались на ребятах, на спортсменах, за полтора месяца до
окончания чемпионата кинув команду! Как-то не по-мужски, по-бабьи,
исподтишка, обидевшись… Наместники, убедив хозяина, кинули,
высокомерно полагая, власть прогнется. Ан, нет!

Юрий Гостюжев, капитан «Кубань-регби-15»: «Наше дело –
играть, мы любим регби – спорт настоящих мужчин. К нам идут
молодые ребята, будущее за этим видом спорта. Закулисные маневры,
конечно сказываются, но власть нас не бросила, всегда рядом и
оказывает поддержку. Вице-губернатор Василий Швец часто у нас
бывает, вникая в дела команды. Сегодня, видите, мы выиграли с
разгромным счетом 76:7 у «Булавы» из Таганрога. Более того, мы
устремлены на дальнейший успех, медали первенства – наша задача!»

Так что, побывав на месте, вживую убедились: реальность кардинально
отличается от вбросов интернет-пасквилянтов. Полная противоположность
фейкам!

Те, кто стоит за публикациями, полагают, что замаскировались.
Отнюдь. Уж очень видна жгучая, нестерпимая и неприкрытая злоба и
слышен зубовный скрежет отторгнутых.

Реакция на фейк о регби-клубе говорит сама за себя: обмануть не удалось.

Anna: «Все Ваши статейки направлены против руководства
региона. Уже противно читать, правды не найдешь в них. Просто бред
распространяете. Надеялась, что это достоверный источник, но кроме
личной желчи, ничего не узнаешь из вашей группы… Оказалась «правда»
эта ооочень обиженного человека».

Интернет-сайт «Жители Юга»: «В статье много «воды» про
потрясающего мецената Олега Дерипаску и злых «гениев» Кондратьева и
Коробку, но мало по делу. Поэтому выскажем своё мнение на счёт
"краевой бюджет пухнет, а регбийная "Кубань" загибается от долгов".
Пухнет-не пухнет краевой бюджет, но деньги оттуда просто так
частному спортивному клубу не возьмёшь».

Точки на I открыто расставляет Краснодар.медиа: «Экс-вице-
губернатор из команды Ткачева и бывший ректор РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, снова привлекла к себе внимание журналистов. Кубанские
СМИ поделились своим предположением о том, что теперь известный
кубанский и российский политический деятель Галина Золина может
быть связана со структурами Олега Дерипаски. Олег Дерипаска сейчас находится в дружественных отношениях и с
Александром Ткачевым (бывший руководитель Галины Золиной – ИА
KrasnodarMedia)».

Вопреки поднятой панической волне перспективы у регби-клуба
«Кубань» неплохие, ребятам по силам быть в числе лучших в стране. Край не
оставил их в беде. Вот только регби-15 надо будет, наверное, выделиться в
самостоятельный клуб, дабы больше не зависеть от капризов и прихотей
мешка с «капустой». Ибо за свое «спонсорство» мало ли чего ещё запросит!

Но, побывав на матче «Кубань» - «Булава», не можем не сказать о
крайне неприглядном облике стадиона «Труд», на котором проходят матчи
всероссийского первенства. Ужасное состояние! «Труд» - хиреющий,
запущенный, убогий. Словно не 21 век, а середина прошлого столетия:
облупленные, облезлые здания, покосившиеся лачуги, а не спортсооружения,
«удобства» мест на пять посадочных, естественно, во дворе с нависающими
смывными – ну, хоть не чугунными! - бачками и веревочной дергалкой -
памятник коммунального искусства прошлого века, да и только. Почему? Да
потому, что уже не принадлежит городу, частник там расположился,
желающий превратить уникальную спортивно-парковую рекреацию в
примитивные, но доходные трущобы из высоток. Вцепился – не подвинешь!

Но об этом - в другой публикации.

Вставки.

«На спорт краевой бюджет выделяет 7 миллиардов рублей»
Минспорта РФ: «Последние годы Кубань является самым
спорторазвивающим регионом страны»

«В столице Кубани будет центр по развитию единоборств, а к 2023
году они появятся во всех 44 муниципалитетах»

«Активно строятся спорткомплексы стоимостью 50 миллионов
рублей со всем необходимым оборудованием, к 2023 году они появятся в
каждом районе края, став центром притяжения молодежи»

В. Кондратьев: «На спорт пешей доступности, малобюджетные
спорткомплексы со следующего года будем выделять по миллиарду
рублей ежегодно».

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